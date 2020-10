Trevor Paglen en el Museo Tamayo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Museo Tamayo Arte Contemporáneo se exhibe la exposición del artista, geógrafo y autor de varios libros, el estadunidense Trevor Paglen (Maryland, 1974), bajo el título “Visiones de máquina”. Paglen es un artista peculiar que desde hace varios años ha expandido su trabajo en diferentes campos, logrando propuestas críticas alrededor del papel de las imágenes en nuestro mundo, a partir de las tecnologías digitales y satelitales. La capacidad informativa captada a través de las tecnologías digitales, confirma la constante vigilancia en la que nos encontramos sometidos. Vivimos en un mundo vigilado por máquinas, y esas imágenes nos hablan de una geografía visual que no depende directamente del ojo humano; esto detona innumerables preguntas desde varios campos, incluyendo el ético, físico, filosófico, estético y científico. En los últimos años se ha acumulado tal cantidad de imágenes, que una de las premisas de Paglen es cómo esta información no solo se utiliza, sino que se archiva. Su origen viene del desarrollo militar y policial, por lo tanto, el carácter de vigilancia y control es sumamente alarmante. Estamos frente a terrenos invisibles que se conocen mediante estos métodos y acaban planteando la posibilidad de una hiperrealidad que parece acercarse a la ficción. El trabajo enseña una selección de obras que explora estas premisas a través de su propia experiencia visual, aunada a un rigor científico. La muestra inicia con imágenes de cómo se ve la tierra desde el espacio exterior. Estas increíbles fotografías aéreas permiten reflexionar no solo cómo somos vistos como especie en un territorio, sino que detrás de estos avances sin duda existe un interés de control militar, que remite a una reflexión filosófica y social. Este desarrollo en el control de cada individuo y del territorio se utiliza de manera cuestionable, ya que atenta contra la privacidad personal y territorial. Se exhiben también imágenes donde se abordan los métodos de aprendizaje recibidos por computadora, que almacenan información de los sujetos convirtiéndolos en algoritmos paradigmáticos; resalta de manera perturbadora cómo la información de la máquina acaba siendo independiente del contexto, ángulo y postura de quien sea fotografiado, ya que tal información se convierte en una imagen arquetípica generalizada. Todo ello sin duda hace preguntarse acerca de diferentes cuestiones que se enumeran en el prefacio del catálogo escrito por Manuela Moscoso y Andrés Valtierra, quienes subrayan cómo la propuesta del artista que explora la inteligencia artificial obliga a hacerse las siguientes preguntas: ¿Puede una máquina pensar? ¿La forma en la que las computadoras procesan información podrá equipararse a aquella en la que pensamos? ¿Es acaso la acumulación de conocimiento el ejercicio cognitivo en sí? Y, por otro lado, ¿cómo es que este registro fotográfico del mundo define las maneras en la que nos relacionamos con los otros?”. Se incluyen textos escritos por el autor para explicar la base histórica y teórica de sus propuestas, que pueden irse leyendo de manera independiente; no pretenden explicar las obras sino dar una lectura complementaria y ofrecer diferentes interpretaciones. La exposición resulta sumamente oportuna, ya que en la actualidad las plataformas digitales son parte de nuestro entorno cotidiano, y nos acerca a tener conciencia de sus alcances y usos. Y permite preguntarnos las alternativas para mirarnos a nosotros mismos y a los demás y, como ha escrito Paglen: “Ya no vemos imágenes, las imágenes nos ven.” Así, ya no sólo son representaciones de cosas, sino que intervienen activamente en la vida cotidiana. Debemos empezar a entender estos cambios si queremos desafiar las formas excepcionales de poder que fluyen a través de la cultura visual invisible en la cual nos hallamos enredados. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre en el Museo Tamayo de Arte contemporáneo, Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, Primera Sección del Bosques de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, en la ciudad de México.