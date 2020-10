Roma Verde: actividades y voluntarismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Roma Verde es un espacio recuperado para proyectos socio-ambientales desde 2012, después de haber estado abandonado durante 27 años. Recordemos que cuando José Mauro Vasconcelos fue secretario de Educación Pública, propuso realizar el Estadio Nacional como proyecto cultural, a cargo de Diego Rivera. Ahí se realizaron los juegos Centroamericanos y del Caribe 1926. El estadio fue inaugurado por el presidente Álvaro Obregón y testigo de la toma de posesión fueron Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cardenas. Fue en 1949 cuando se decidió proyectar un espacio de vivienda realizado por el arquitecto Mario Pani conocido como el Multifamiliar Juárez. Tenía como principio destinar 80% para áreas verdes y espacio para el deporte, se contó con la participación del artista guatemalteco Carlos Mérida --quien se basó con una serie de paneles en la historia de los pueblos mayas, la historia de Texcoco, el Popol Vuh-- para contribuir en el concepto estético y cultural. Desafortunadamente el sismo del 19 de septiembre de 1985 destruyó significativamente mucho de este gran proyecto y se tuvo que demoler gran parte de la urbanización; es así como se toma la decisión por el director del ISSSTE, el doctor Alejandro Carrillo Castro, de hacerse un espacio verde, homenaje frente a la tragedia. El espacio se mantuvo cerrado durante 27 años, provocando muchos problemas tanto de vandalismo como de contaminación ambiental. A partir de 2012, la ciudadanía y organizaciones sociales, coordinados por La Cuadra A. C., proponen la recuperación de este espacio para cubrir fenómenos bio-sociales, como fomentar el poder social a través de la cultura autosuficiente y así generar proyectos para el bien común. La entrada es gratuita y los visitantes pueden pasear y participar en varias actividades como la creación de biodigestores, almacén de bambú, área de residuos, motocicletas eco-duende, bicicletas eléctricas, bambudésica (eacrpa), salud esencial, temazcal, carpa médica, laboratorios de artes, saberes y oficios, cocina y del huerto, voluntariado, galería, taller de cerámica, salones para actividades, muro de escalar, radio barrio, salón para la tercera edad y biblioteca, entre otros. En la galería actualmente se presenta una pequeña exposición de fotografía titulada Escalada en los paisajes de México. Seis fotógrafos mexicanos, Martha Muñoz, Andrés Valencia, Rigel Cristóbal, Carolina Bárcenas, Helios Nieto y Héctor Mayoral, cuyas imágenes atrapan momentos únicos, fotografías a color de mediano formato que revelan una manera particular de relacionarse con el paisaje y con la experiencia sensoriales. La mayoría de ellos son fotógrafos y escaladores. Vale la pena acercarse a este espacio y estar enterado de todas sus múltiples actividades, no solamente como visitante sino también como voluntario, y generar proyectos para la comunidad. Roma Verde se encuentra ubicado en la calle de Jalapa 244, Centro Urbano. Benito Juárez 06740, Ciudad de México.