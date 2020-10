Colección Marguerite Rostan: 'Entre la moda y la tradición”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Museo Franz Mayer presenta la colección de Marguerite Himmel Esslinger de Rostan titulada Ente la moda y la tradición Nacida en Estrasburgo, Francia, (1907-2006), la anticuaria llegó a nuestro país en los años veinte. Su asombro, y admiración por la cultura mexicana la llevaron no sólo a quedarse a vivir en nuestro país, sino también a realizar esta particular y valiosa colección que se exhibe por vez primera. La curaduría estuvo a cargo de Marta Turok y Ana Elena Mallet, aquella especialista en arte popular y antropóloga, y la segunda en diseño de moda. En México Rostan trabajó en el Palacio de Hierro durante más de 50 años, y fue la única autorizada por la casa Christian Dior para reproducir sus diseños. Es lógico que una mujer con conocimientos de diseño y moda, con una mirada sofisticda y educada, lograra distinguir el universo cultural textil de nuestra cultura indígena y se convirtiera en una coleccionista comprometida y promotora del uso de las piezas textiles tradicionales como prendas modernas. Dedicó buena parte de su trabajo a realizar eventos para exhibir indumentaria de arte popular textil, no sólo aquí sino en Estados Unidos y Francia. Su interés la llevó a que la mencionada tienda departamental pudiera realizar exposiciones temáticas, realizando también pasarelas que fueron permeando al imaginario mexicano en el enfoque y el diálogo generado entre el arte textil tradicional y la cultura moderna. La muestra actual ofrece además documentos, fotografías de la rica indumentaria indígena que refleja el asombro de la coleccionista para llevarla al terreno de la modernidad. Es pertinente mencionar las discusiones que en la actualidad se siguen generando como fenómeno de la globalización, sobre la apropiación cultural, sus múltiples aristas como inspiración u homenaje, que al mismo tiempo debe ser respaldada legalmente y recompensada económicamente. El recorrido destaca el trabajo como diseñadora de Marguerite Himmel Esslinger de Rostan, su colaboración con Christian Dior para el Palacio de Hierro y su colección de textiles y trajes donados al museo en 2007. El montaje está muy bien exhibido. El recinto estará abierto al público hasta el 20 de octubre del 2019, y se ubica en Avenida Hidalgo 45. Centro Histórico.