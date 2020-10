Museo Tamayo/'Exiliados sexuales”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dentro del programa Contigo en la distancia, el Museo Tamayo presenta dentro de su vasta oferta un video para unirse a conmemorar el mes del orgullo LGBTTQ, titulado Ser turista en tu propia tierra: Sexual Exiles. El recinto, de octubre de 2018 a febrero de 2019, montó una gran exposición, Paper Mirror, de la artista estadunidense Nancy Spero (1926-2009). En ella se exhibieron algunos videos de su proceso creativo realizados por Irene Sosa (Caracas, Venezuela 1955). Sexual Exiles es un documental realizado por Sosa que dura media hora. A través de 9 entrevistas retrata las experiencias personales de personas que decidieron el exilio a New York debido a su identidad sexual. De manera íntima y natural los entrevistados ofrecen un registro sincero, doloroso, inquietante. El trabajo analiza las intersecciones sociales y culturales, de género, identidad sexual, origen étnico, posición socio-económica, y geopolítica, ha escrito el curador de esta propuesta, Andrés Valtierra. Se trata de testimonios de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo (Colombia, Estados Unidos. Kenia, Puerto Rico, Taiwán, Venezuela), en primer plano, donde se intercalan imágenes acompañando simbólicamente sus pensamientos, con frases como las siguientes: “No, no puedo, nunca jamás, aquí es donde pertenezco”, “Este es mi hogar” o “No creo que allá me sentiría segura”, ¡Tuve que arrancar de raíz y volver a echar raíces”, “Aquí me pagan por ser activista…!”. Se entrelazan reflexiones dolorosas del exilio al no poder estar en su propio país, así como otras realistas y críticas sobre discriminaciones o racismo encubierto, todo en relación a la condición de ser inmigrante. Es un reclamo histórico por la imposibilidad del regreso a la patria. Es verdad que el tiempo poco a poco ha ido caminando en favor de la lucha para abrir horizontes de carácter legal y de respeto a la identidad sexual elegida por cada ciudadano. Una lucha que no cesa. El documental puede verse a través de la página oficial del museo, que ofrece una amplia oferta de exposiciones, conversaciones y, en confinamiento, actividades por línea: