CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Donde no puedas verme es el título del fotolibro de Saraí Ojeda realizado en la exitosa plataforma Hydra, donde desde hace ya varios años se generan diversos proyectos relacionados con el medio fotográfico. Dentro de sus múltiples y atractivas ofertas se encuentra Inframundo, enfocada a la producción de fotolibros. Esta propuesta innovadora ha permitido que artistas independientes puedan realizar sus propios libros y representar a México y Latinoamérica en el mundo. Donde no puedas verme es un libro de 106 páginas a color realizado en offset, coordinado por Ana Casas Broda, José Luis Lugo y Ramón Pez. Saraí Ojeda tardó más o menos 4 años para concretar esta propuesta que aborda la historia de 4 generaciones de mujeres que vivieron en una misma casa. El libro se puede conocer a través del video exhibido tanto en Youtube por el Centro de la Imagen, en el programa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura y en la plataforma de HYDRA+FOTOGRAFIA. Donde no puedas verme está dividido en tres partes: La primera corresponde a la infancia, la segunda trata de los espacios en los cuales una mujer habitó desde su infancia hasta que creció, y la tercera es la historia de ella.La fotografía, que ha sido intervenida, se acompaña de textos que revelan una autobiografía y, como dice la autora, una búsqueda de su libertad. Es un viaje a la infancia que en muchos momentos se convierte en una historia de ficción, llena de imágenes que van cobrando vida y que Saraí Ojeda busca intervenirlas para transportarlas al presente, no sólo para recordarlas sino para reescribirlas, en un intento de incidir en el pasado y en su memoria. La casa es el contenedor de las historias de la abuela, la madre y la hija. El libro está resuelto de tal forma que el lector puede acercarse a estos universos de diversas maneras. Entrar es una forma de conocer la intimidad de una vida y, como dice Ojeda, “conocer su linaje materno, lecho de represión y sofocante pérdida de identidad.” Cada imagen ofrece un universo secreto, es un espacio que guarda una experiencia vivida. Este fotolibro se puede encontrar dentro de la plataforma http://www.hydra.lat/ que despliega una serie de propuestas, cursos, talleres, conferencias y una extraordinaria galería y librería; así mismo, en el programa creado en tiempos de contingencia https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/