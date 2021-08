¿Los JO del doping?

PARIS (apro).- El barón Pierre de Coubertin, padre de los Juegos Olímpicos modernos, debe estar revolviéndose en su tumba en el poético panteón de Bois de Vaux de Lausana. O quizás volvió a latir impetuosamente su corazón en el silencio de la cripta donde reposa en la ciudad griega de Olimpia… Quién sabe… En todo caso, los resultados de la amplia investigación publicada el pasado 27 de abril por la Agencia Mundial Antidoping (AMA) nada tienen que ver con los ideales del Olimpismo que el aristócrata francés resucitó en 1894. El título del documento es sobrio: 2014. Anti-doping Rule Violations (Violaciones de la reglamentacion anti-dopaje en 2014). Pero mucho menos sobrias son las cifras que revela el informe. A lo largo del 2014, la AMA procedió al análisis de 217 mil 762 muestras de sangre y orina de deportistas de alto nivel que participaron en todo tipo de competiciones internacionales. La Agencia comprobó 2 mil 287 casos de dopaje entre deportivos de alto nivel de 109 países. Esa plaga afectó a 83 disciplinas deportivas distintas. ¡Un auténtico récord olímpico! Se estima que 64% de estos ‘delincuentes’ deportivos fueron castigados, pero no se especifica el tipo de sanciones que se les impuso. La medalla de oro del dopaje fue fácilmente conquistada por Rusia, que acumula 148 casos de doping. La de plata le corresponde a Italia con 123 deportistas que dieron positivo mientras que la de bronce fue otorgada a la India con 96 casos. Francia y Bálgica no quedan muy atrás con 91 deportistas dopados, Turquía cuenta con 72, Australia 49, China 48, Brasil 46, Corea del Norte 43, Gran Bretaña 35, Estados Unidos 34… En América Latina Colombia sigue a Brasil con 32 deportistas adeptos a sustancias ilícitas. Después se suceden Venezuela con 12 dopados, Chile con 11, México con cinco (un atleta, un ciclista, un futbolista y dos levantadores de pesa). El informe no identifica a los embusteros. Uruguay empata con México, mientras que la República Dominicana, Puerto Rico y Argentina cuentan con tres deportistas que dieron positivo ; Bolivia, Ecuador, Cuba y Guatemala con dos, Perú cierra la marcha con un solo futbolista dopado. Los deportes más perjudicados por el doping son de lejos el atletismo, el culturismo , la halterofilia y el ciclismo. Pero el boxeo, el futbol, el rugby, la lucha, natación y últimamente el tenis cuentan cada vez con más controles positivos. Por muy impresionante que sea esa lista, no es exhaustiva ni mucho menos . Sólo se controla a una parte de los deportistas y muchas veces en forma aleatoria. ¿Cuántos se cuelan entre las mallas de la red ? Imposible saberlo. Por si fuera poco, la AMA debe trabajar con socios nacionales de dudosa fama y enfrentarse con graves casos de corrupción. El caso de la Federación Rusa de Atletismo, suspendida por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) de toda competición internacional el pasado 13 de noviembre, es el escándalo más sonado. La historia es digna de los mejores guiones de películas de suspenso. Todo empezó en 2011 cuando Lamine Diack , todopoderoso presidente de la IAAF (de 1999 a agosto de 2015) decidió intervenir en las elecciones presidenciales de Senegal, su país de origen, apoyando la candidatura de Macky Sall. Diack platicó de su proyecto con Valentin Balakhnichov, que se desempeñaba como presidente de la Federacion Rusa de Atletismo y pertenecía al equipo de trabajo de Vladimir Putin —entonces primer ministro de Rusia--, al tiempo que era tesorero de la IAAF. La confidencia de Lamine Diack salvó a Balakhnichov de un insomnio crónico. No era para menos: el dirigente deportivo ruso temía la suspensión de gran parte de sus atletas dopados hasta el tuétano desde hace años y cuyos pasaportes biológicos (en los que están consignados todos los datos hematológicos de los deportistas) estaban en la mira de la AMA. Diack obtuvo los fondos que requería y Macky Sall ganó las eleciones presidenciales de Senegal . La IAAF por su lado multiplicó medidas y estratagemas para proteger a los atletas rusos y permitir su participación en los JO de Londres de 2012 y el Mundial de Atletismo celebrado en Moscó en 2013. Ese ‘‘operativo’’ implicó comprar la complicidad de Gabriel Dollé, un afamado médico francés que ocupaba el puesto estratégico de director del departamento antidoping de la IAAF y de otros cuatro altos responsables de la institución. En diciembre de 2014 y en agosto de 2015 periodistas de investigación del diario deportivo francés L’Equipe y de la televisión alemana ARD lanzaron la alarma apoyándose en las denuncias que tuvieron el valor de hacer exatletas rusos asqueados por lo que habían visto y sufrido. La AMA creó de inmediato una comisión independiente para investigar estas denuncias. El informe que dio a conocer el pasado 9 de noviembre fue demoledor para el atletismo ruso que tiene prohibido participar en competencias internacionales y quizás en los JO de Brasil. El Comité Internacional Olímpico lanzó sus propias investigaciones para determinar si atletas rusos galardonados en los JO de Londres habían triunfado ‘‘limpiamente’’. En caso de dopaje comprobado, tendrán que devolver sus trofeos. Detenido en un hotel cerca del aeropuerto parisino Roissy Charles de Gaulle, a pedido de Interpol, Lamine Diack está siendo investigado desde el pasado 1 de octubre por la justicia francesa con la cual empezó a colaborar. Fue él mismo quien confesó su arreglo financiero con Valentin Balakhnichov, que éste califica de cuentos descabellados. Junto con Diack están tambien sometidos a investigación judicial en París Habib Cissé, su consejero jurídico, y Gabriel Dollé. Los tres hombres están acusados de corrupción pasiva y blanqueo de dinero con agravantes. La AMA entregó algunos de sus expedientes a Interpol, que encabeza ahora una amplia investigación mundial sobre doping que llama Augias, en clara alusión al quinto de los doce trabajos de Hércules, que consistía en limpiar los establos de Augias en un solo dia… Los atletas rusos no son los únicos en correr el riesgo de tener que renunciar a sus medallas y títulos olímpicos. La IAAF y la AMA se interesan de cerca en Kenya y en otras federaciones cuyos nombres revelarán pronto… ¿Antes de los Juegos Olímpicos de Río? Pero con o sin nuevas denuncias, la amplitud del fenómeno confirmado, más que revelado, el 27 de abril por la Agencia Mundial Antidoping ya aguó bastante la fiesta olímpica... Solía decir el Barón de Coubertin: "Ganar no es lo más importante en los Juegos Olímpicos , sino participar, porque en la vida lo que cuenta no es el triunfo sino el combate. Lo esencial no es haber vencido sino haber combatido con valentia …" Y tambien le encantaba repetir : "El deporte busca el miedo para dominarlo, el cansancio para derrotarlo y la dificuldad para vencerla".