Directivos de Grupo Monex e Intercam mudan sus fortunas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Importantes personajes de los sectores banquero y financiero de México, entre ellos ejecutivos de Grupo Financiero Monex, Intercam, Deutsche Bank o de la banca Rotschild, abrieron entidades offshore en el paraíso fiscal de Las Bahamas. El registro corporativo del archipiélago caribeño, en el que figuran 175 mil entidades offshore, fue filtrado al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartido al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), así como a medios internacionales asociados --entre ellos la revista-- que hoy publicaron la investigación global #BahamasLeaks. Abrir entidades offshore en Bahamas no es ilegal, excepto si los clientes armaron estructuras para evadir el impuesto o lavar dinero de origen ilícito. Sin embargo, el registro que el ICIJ dio a conocer hoy es de difícil acceso –incluso para las autoridades tributarias--, pues la secrecía es un argumento comercial para Bahamas, que obtiene más de una tercera parte de sus riquezas de los servicios offshore. Grupo Financiero Monex sigue asociado con las tarjetas de prepago Sí Vale, que el PRI utilizó durante las elecciones de 2012 para “dispersar” 70 millones de pesos sin reportarlos como gastos de campaña. El grupo también ha sido investigado por su posible involucramiento en operaciones de lavado de dinero del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington y del empresario de origen chino Zhenli Ye-Gon. El propio fundador y presidente de Grupo Financiero Monex, Héctor Pío Lagos Dondé, aparece en el registro corporativo de Bahamas como director de la sociedad Where Lakes Limited, que incorporó el 4 de abril de 2012. En su ficha, el banquero indicó la dirección de la torre desde la cual opera su grupo financiero, ubicada en el número 284 del Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Georgina Teresita Lagos Dondé forma parte de los cuatro consejeros propietarios del grupo financiero, junto con Héctor Pío Lagos Dondé y, al igual que el presidente de la institución, incorporó una sociedad en Bahamas -- Skypeak Heights Limited-- el 13 de mayo de 2014. Otro empleado de Monex presente en #BahamasLeaks es Ricardo Antonio Rovira Villalobos, quien funge como director de Asset Management y Fondos de Inversión en la institución bancaria. En los datos del ICIJ aparece como director de Latuna International Holdings Corporation, que incorporó el 5 de marzo de 2013. Pablo Álvarez de los Cobos, quien es director de Promoción en Monex, abrió su propia entidad en Bahamas, VIPC Investments Holdings Ltd., el 22 de enero de 2015. En 2004, el nombre de Monex fue asociado al de Intercam Bolsa de Valores, otra institución financiera fundada por Luis Esteve de Murga, el cuñado de Fernando Gomez Mont, exsecretario de Gobernación y director de una entidad registrada en Bahamas. Ese año, la policía española arrancó la llamada “Operación Tacos”. Con ella, la corporación ibérica –en colaboración con autoridades mexicanas y estadunidenses-- desmanteló una compleja estructura de lavado de dinero que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva armó para blanquear sus ingresos provenientes del tráfico de cocaína. Según un reportaje que el periodista Humberto Padgett publicó en Emeequis en julio de 2012, Monex e Intercam fueron piezas clave en el esquema del grupo criminal, que lavó más de 100 millones de dólares a través de estas empresas, tan sólo en 2004. En el registro corporativo de Bahamas aparece el nombre de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, quien es miembro del Consejo de Administración de Intercam Grupo Financiero. En la base de datos, el financiero figura como director de Biscayne Americas Intercam Global Master Fund –incorporada el 6 de agosto de 2015– y de Cashval International Holdings Limited, que abrió el 23 de mayo de 2013. Ese mismo día, Luis Ignacio Archundia Alanís, otro integrante del Consejo de Administración de Intercam Grupo Financiero, abrió su propia entidad offshore en Bahamas: Martindales Road Corp.Monex e Intercam no fueron las únicas instituciones bancarias cuyos ejecutivos abrieron entidades offshore en Las Bahamas. El director del Banco Rotschild en México, Eugenio Torres Ostos, incorporó, por ejemplo, la sociedad YQEB Bahamas Corp., el 23 de enero de 2012. El financiero Miguel Noriega Cándado cuenta con una amplia trayectoria en el sector banquero, ya que fungió como presidente y director de Deutsche Bank México. Es ahora integrante del consejo de administración de la institución crediticia Quiero Confianza y es miembro de distintos fondos de inversión, y el 28 de julio de 2014 incorporó la entidad Llave Worldwide Corporation en Bahamas, según el registro corporativo del archipiélago. También figura en el registro corporativo el sinaloense José Germán Coppel Luken, el cual incorporó la entidad Jupiter Corporate Ltd. en Bahamas el 14 de enero de 2015. El hijo de Enrique Coppel Tamayo, fundador de Grupo Coppel, integra el Consejo de Administración de Coppel, S.A. de C.V. El pasado 18 de marzo, Leopoldo Ortega Carricarte incorporó Jacarandas Consultants ltd. en Las Bahamas. Poco más de cuatro meses después de esa operación, el 25 de julio, Ortega Carricarte dejó de dirigir el área legal y de cumplimiento en Banco Crédit Suisse. El banquero formado en el ITAM también fue hasta esa fecha secretario del Consejo de Administración de esa institución financiera. El término de la relación laboral de Ortega con Crédit Suisse fue informado a apro por Víctor M. Sánchez, director de Administración y Finanzas de ese grupo financiero. Rodolfo José Rastellino e Ignacio Bolívar Casar incorporaron la sociedad Dei Lucrii Ltd. en Bahamas, el 9 de julio de 2009. Ambos forman parte del despacho de consultoría financiera Price, Risk & Operations Consulting, S.A. de C.V. En 2007, el primero fue nombrado como director y jefe de ventas para instituciones financieras en Deutsche Bank México, y Bolívar es además director general de la empresa Pro Asset Management, que obtuvo contratos multimillonarios del gobierno federal.