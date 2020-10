La élite económica mexicana se oculta en el país caribeño

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de la élite empresarial mexicana aprovecharon las ventajas fiscales y la secrecía que rige la Mancomunidad de Las Bahamas para instalar ahí cientos de entidades offshore. Entre ellos se cuentan ejecutivos de Comex, Grupo Alfa, Controladora Comercial Mexicana o Grupo Posadas, el responsable del quiebre y desaparición de Mexicana de Aviación. Tales nombres, de sobra conocidos en el país, forman parte de los mexicanos identificados en el #BahamasLeaks, la nueva investigación internacional sobre paraísos fiscales, a partir de la filtración de 175 mil empresas registradas como offshore en Bahamas. Dentro de ese registro no sólo aparecen grandes empresarios entre las 431 entidades relacionadas con mexicanos, sino también un gran número de profesionistas –emprendedores, médicos o abogados-- provenientes de distintos estados de la República, sobre todo de Veracruz, Yucatán, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. El periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo la base de datos del registro corporativo de Bahamas, el cual fue compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y medios internacionales aliados, entre ellos Proceso. Para 2010, Gastón Azcárraga Andrade, entonces director general del consorcio hotelero Grupo Posadas, llevó a la compañía Mexicana de Aviación a la quiebra. Al desastre económico se sumaron investigaciones contra el empresario, primo de Emilio Azcárraga Jean –presidente de Grupo Televisa-- por las supuestas violaciones a la ley de Mercado de Valores y por probables operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Manuel Borja Chico, exdirector general de la compañía aérea, se encontraba entre los ejecutivos de la empresa. Pero también figuraban en sus escrituras Gabriel Elías Guzmán, Javier Barrera Segura y Jorge Carvallo Couttolen, entre otros. Como parte del registro corporativo de Bahamas aparece la entidad Sunwild Limited, incorporada en septiembre de 1994, cuyos directores son Gastón Azcárraga y Jorge Carvallo, aunque éste dejó de serlo en noviembre de 2011. Y el 25 de junio de 1998, Manuel Borja Chico, Luís Barrios Sánchez y Gabriel Elías Guzmán –todos altos ejecutivos del Grupo Posadas--, fundaron la sociedad South American Investment Ltd. en el archipiélago. Los tres dejaron de ser directores de la entidad offshore y el 24 de octubre de 2013 los sustituyó un nuevo equipo: Jorge Carvallo Andrade, Jorge Carvallo Couttolenc, Rubén Guillermo Camiro Vázquez, Francisco Javier Barrera Segura, Rafael de la Mora Ceja y Gerardo Rioseco Orihuela, todos altos ejecutivos de Grupo Posadas.Entre noviembre y diciembre de 2014, el primer apellido Achar apareció en nueve distintas entidades offshore incorporadas en Bahamas. Éstas correspondían a Marcos Achar Levy, Alfredo Achar Tussie, Salomón Achar Achar, Moisés Achar Tussie, Luis Achar Tussie, Alegra Achar Tussie, Elías Achar Levy y Marcos Achar Achar, vinculados con Comex, el gigante latinoamericano de la pintura. Estas fechas coincidieron con otro evento singular para Comex: el grupo estadunidense PPG finalizó la compra de la empresa mexicana por 2 mil 300 millones de dólares el 5 de noviembre de 2014, semanas antes de las incorporaciones de entidades offshore. Con ello, PPG-Comex se convirtió en la empresa de pintura más grande del planeta. Marcos Achar Levy, tercer empresario más destacado del país en 2016 según la revista Líderes Mexicanos, permaneció como director general de PPG-Comex, puesto que ocupaba antes de la compra multimillonaria. Elías Achar Levy, quien fungió como director general adjunto de Comex, aparece ahora como Jefe de Operaciones de la empresa. Además de presidir el consejo de administración de Comex, Alfredo Achar Tussie es consejero de distintas instituciones bancarias como Banamex y Banca Mifel y fue colocado por la misma revista como el cuarto representante de organizaciones civiles más influyente del país este año. Salomón Achar Achar, por su parte, desempeñó varios cargos en Comex –socio, vicepresidente de gobierno corporativo y presidente de la fundación-- y encabeza actualmente la Administración Ejecutiva de Negocios y Alta Dirección en el IPADE. En 2014 fue electo presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, por lo que la revista Líderes Mexicanos lo alabó como segundo personaje de la sociedad civil más influyente de 2016.El regiomontano Dionisio Garza Medina, director de Grupo Alfa hasta marzo de 2010, incorporó una fundación en Bahamas el 21 de enero de 2011 llamada Leahoy Foundation, según un documento consultado del registro corporativo de ese país. En esa ficha, Garza Medina aparece como “fundador” de la entidad. Dice que contrató los servicios de Corporate Associates Limited, Commerce Services Limited y CIBC Trust Company (Bahamas) Limited –tres empresas domiciliadas en la misma dirección de Nassau, la capital de Bahamas-- para que aparezcan como miembros legales de la fundación. Además de Garza Medina, apareció otro empresario vinculado con grupo Alfa en el registro corporativo de Bahamas: Bernardo Garza de la Fuente, uno de los directivos de la compañía especializada en química, quien es además vicepresidente de Sigma Alimentos. En agosto y diciembre de 2005, incorporó Rainforest Ventures Limited y Cabe Ventures Limited, respectivamente, en Bahamas.Diego Quintana Kawage es otro empresario mexicano que cuenta con una entidad offshore establecida en Bahamas. Es hermano de Alonso Quintana Kawage, director general de la controladora ICA hasta que renunció en febrero pasado. Dirige el Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA), el activo más importante de ICA que opera 13 aeropuertos en el país, entre ellos el de Monterrey y de Acapulco. El 19 de marzo de 2013, Quintana Kawage incorporó la sociedad Stambridge International Holdings Inc. en Bahamas, de acuerdo con el registro corporativo de ese país. Otro empresario involucrado en el sector aeroportuario que registró una entidad en Bahamas fue Carlos Laviada Ocejo, socio de Controladora Mexicana de Aeropuertos, la empresa mexicana que integra –junto con dos españolas-- el grupo Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, el cual a su vez encabeza el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). GAP opera 12 aeropuertos en el país, entre ellos el de Guadalajara y Tijuana, cuyas concesiones obtuvo durante la presidencia de Ernesto Zedillo. Su socio mayoritario hasta junio de 2015 era Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota. De acuerdo con el registro corporativo, Laviada abrió la entidad Syth International Ltd. el 23 de julio de 2012 en Bahamas. En la base de datos aparece también Francisco Xavier García de Quevedo Topete, quien integra el consejo de administración de Grupo México desde 1999, donde es además director general de operaciones y presidente de Minera México y Southern Copper Minera México. De acuerdo con el registro corporativo, el ingeniero incorporó la entidad Cuprum Resort Ltd. el 8 de marzo de 2015 en Bahamas. En mayo pasado, Proceso reveló que la familia González Zabalegui, la cual controlaba la Controladora Comercial Mexicana (CCM) hasta finales del año pasado, contrató los servicios de los despachos JTC Holding Group en Nueva York y Mossack Fonseca en Panamá para incorporar estructuras offshore en Bahamas en octubre de 2015. Dichas entidades, incorporadas a nombre de quienes vendieron a Soriana 70% de los negocios operados por CCM –sobre todo tiendas de Comercial Mexicana— por 39 mil 194 millones de pesos en enero pasado, se encuentran en el registro revelado hoy por el ICIJ.Varios actores del sector farmacéutico mexicano surgieron en la base de datos que obtuvo el Süddeutsche Zeitung. Uno de ellos es Arturo Gamboa Rullán, fundador de los laboratorios Ifusa, cofundador y vicepresidente ejecutivo de Genomma Lab. Según el registro corporativo de Bahamas, incorporó la sociedad Latam Geothermal Corp. el 13 de junio de 2013, junto con Fernando Paíz un inversionista de origen guatemalteco. En abril pasado, cuando se reveló la investigación internacional #PanamaPapers, Proceso señaló que Genomma Lab formó parte de una compleja estructura de triangulación –vía entidades offshore-- para que Grupo Nadro, el gigante del sector farmacéutico en México, realizara la compra de Grupo Marzam sin que se enterara la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Años atrás, el 13 de agosto de 1982, Adolfo, Lorenza, Carlos, Sergio, Xavier y Gabriela Autrey, entonces dirigentes y miembros del consejo de administración de Casa Autrey, en aquel tiempo la empresa farmacéutica más grande del país, incorporaron la sociedad Lyon Holdings Limited en Bahamas, con el número de registro 2672. También aparece Javier Amtmann Aguilar como director de Ocean State International Inc., incorporada el año pasado en Bahamas. Presidente del consejo de administración de la filial mexicana de Menarini, Amtmann fue electo este año presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF). Entre las 175 mil sociedades offshore establecidas en Bahamas se encuentra ABC Global Investments Ltd., que sumó el jalisciense Armando Blum Muñoz el 9 de mayo de 2014. Blum opera la empresa Farmacias ABC de México, S.A. de C.V., y es socio fundador de la Asociación Nacional de Empresas Farmacéuticas Regionales, A.C., que presidió entre 1995 y 1997.