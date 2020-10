La familia Vázquez Raña y un hijo de López Dóriga, en los registros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El poder de los medios de comunicación mexicanos también llega a los paraísos fiscales. De acuerdo con #BahamasLeaks , una filtración del registro corporativo de Bahamas, los dueños de Grupo Imagen Multimedia poseen tres empresas en Bahamas, uno de los principales refugios de las empresas offshore. En los 175 mil nombres de empresas y propietarios que desde los años noventa han registrado sociedades en las Islas Bahamas, aparece el nombre de Olegario Vázquez Raña, presidente y accionista principal de Grupo Empresarial Ángeles, poseedor entre otras empresas de la red de hospitales Ángeles. El conglomerado es dueño también de Grupo Imagen Multimedia, que edita el periódico Excélsior y transmite a través de Imagen Radio y Excélsior TV. Además, está por lanzar al aire la tercera cadena nacional de televisión abierta del país. Hombre de negocios empoderado durante el gobierno de Vicente Fox, Olegario Vázquez aparece en el registro corporativo de Bahamas con dos empresas: Mundella Global Inc. y Marshalls Creek Ltd. La primera fue registrada el 6 de diciembre de 2012 y la segunda el 17 de abril de 2015. Su hijo, Olegario Vázquez Aldir, también tiene una empresa en ese paraíso fiscal: Albion Hall Holdings Ltd., incorporada el 13 de abril del año pasado, pocos días antes de que su papá registrara su segunda empresa. En la base de datos, en la que están identificadas 431 empresas relacionadas con mexicanos, aparece también una bajo el nombre de Joaquín López Dóriga Ostolaza, consejero del periódico El Economista e hijo del periodista y exconductor principal de Televisa, Joaquín López Dóriga. Según la información filtrada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung , el nombre Joaquín López Dóriga Ostolaza quedó registrado el 12 de mayo de 2011 en el directorio corporativo de Bahamas con la empresa Josa Ltd. La filtración fue compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de Washington, con sus asociados internacionales, entre ellos la revista. Se trata de las mismas organizaciones periodísticas que en abril pasado revelaron los #PanamaPapers, que dieron cuenta de las empresas offshore abiertas por el despacho Mossack Fonseca a políticos y líderes mundiales, delincuentes internacionales, empresarios, banqueros y celebridades, entre otros. Otro apellido asociado al nombre de Televisa que aparece en la #BahamasLeaks es el de Zabludovsky. La nieta del periodista que fue emblema del control periodístico en la televisora durante el régimen del PRI del siglo pasado, Jacobo Zabludovsky, aparece también en los directorios corporativos de ese paraíso fiscal. Hija del también periodista y ahora productor de cine, Abraham Zabludovsky, Gabriela Zabludovsky Ciuk, una empresaria de Miami, está registrada desde el 3 de diciembre de 2014 con la empresa Lujo Holdings Limited. En #BahamasLeaks también hay un registro a nombre de Carlos Cuauhtémoc Sánchez Gutiérrez, conferencista y autor de libros de superación. Según la información, incorporó en el paraíso fiscal de Las Antillas la empresa Oxer International Ltd, el 19 de junio de 2012.