Pemex y contratistas responden a #BahamasLeaks

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus contratistas Gerardo y Oliver Fernández Mena confirmaron que poseen empresas en el paraíso fiscal de Bahamas. La empresa petrolera aseguró que creó una empresa como estrategia de negocios, mientras que los exsocios minoritarios de Oceanografía dijeron que lo hicieron con fines patrimoniales. Las explicaciones sobre la apertura de empresas en ese paraíso fiscal ocurrieron luego de que se diera a conocer la filtración internacional #BahamasLeaks , a la que tuvo accesoy en la que se identificó a funcionarios de la petrolera y varios de sus contratistas como poseedores de empresas off-shore. Los hermanos Gerardo y Oliver Fernández Mena dijeron aque las empresas Gixi, Ltd. y Fortinver Holdings, Ltd. les pertenecen respectivamente desde que fueron constituidas en enero de 2013, “con fines patrimoniales”. Explicaron que los recursos en ambas sociedades “provienen de ingresos por los cuales se pagó Impuesto Sobre la Renta en México”, mientras que los rendimientos que obtienen “son incluidos en la declaración anual” de cada uno de ellos. Aseguraron que en cada ejercicio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentan “una declaración informativa” de esas empresas. En el caso de Pemex,informó que cuatro empleados de la petrolera crearon Pasco International Limited, y que fue actualizada en los registros corporativos de Bahamas el 4 de agosto de 2010. Pero que era una filial de una empresa matriz llamada Pasco Terminals Inc., registrada en Bahamas desde 1967.localizó a una de las empleadas de Pemex participante en esa empresa, Blanca Estela Coeto Mateo, quien se negó a responder sobre el objetivo de la empresa. La petrolera también fue consultada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que además dey Aristegui Noticias tuvo acceso a la base de datos liberada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de Washington, luego de que fuera filtrada al diario alemán Süddeutsche Zeitung. En respuesta a la organización, Pemex aseguró que la empresa Pasco International Limited fue cerrada a fines del año pasado por decisión del Consejo de Administración de Pemex, y que sus empleados identificados en #BahamasLeaks constituyeron la empresa como parte de sus funciones. Confirmó que esa empresa se creó en Bahamas en 1967, pero que le fue entregada a Pemex Gas y Petroquímica Básica como parte de un pago en 1994. Explicó que Pasco International Limited era la tenedora de dos compañías: Pan American Sulphur Company Limited y Pasco Terminals Inc. La primera es una empresa inglesa creada en 1963 y dedicada a prestar servicios de guarda y manejo de ácido sulfúrico en el Reino Unido. Según Pemex, esa empresa se liquidó en marzo de 2014. De la segunda empresa dijo que se trataba de una firma estadunidense constituida en 1963 y dedicada al almacenamiento y manejo de azufre líquido en Florida, Estados Unidos. En octubre del año pasado, fue integrada al Grupo Mex Gas, de Pemex Gas y Petroquímica Básica.