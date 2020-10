Empresas en Bahamas están declaradas ante el SAT: Vázquez Raña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que una nueva filtración de documentos pusiera al descubierto que los dueños de Grupo Imagen Multimedia, Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Adir, poseen empresas en Bahamas, uno de los principales refugios de las offshore, los empresarios confirmaron la existencia de éstas, y afirmaron que fueron constituidas como “vehículos de inversión patrimonial”. En una pequeña nota impresa en el periódico Excélsior, de Grupo Imagen Multimedia, los Vázquez Raña dicen que las empresas Marshalls Creek Ltd. y Albion Hall Holdings Ltd., “están declaradas ante el SAT desde su constitución y han pagado los impuestos correspondientes de los ingresos generados por ganancias de capital”. De Mundella Global Inc. y Radar Global LTD, señalaron que ya no operan pues fueron constituidas para “compra de activos no financieros, operaciones que nunca se concretaron”. Las revelaciones encontradas en una nueva filtración de documentos, recibida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus asociados a nivel global, entre ellos, la revista Proceso, exhiben detalles detrás de sociedades incorporadas en Las Bahamas. Los documentos del registro corporativo de Bahamas provee nombres de directores y dueños de más de 175 mil sociedades, fideicomisos y fundaciones registradas en ese país entre 1990 e inicios de 2016. Así, se descubre que el poder de los medios de comunicación mexicanos también llegó a los paraísos fiscales. En los 175 mil nombres de empresas y propietarios que desde los años noventa han registrado sociedades en las Islas Bahamas, aparece el nombre de Olegario Vázquez Raña, presidente y accionista principal de Grupo Empresarial Ángeles, poseedor entre otras empresas de la red de hospitales Ángeles. El conglomerado es dueño también de Grupo Imagen Multimedia, que edita el periódico Excélsior y transmite a través de Imagen Radio y Excélsior TV. Además, está por lanzar al aire la tercera cadena nacional de televisión abierta del país. Hombre de negocios empoderado durante el gobierno de Vicente Fox, Olegario Vázquez aparece en el registro corporativo de Bahamas con dos empresas: Mundella Global Inc. y Marshalls Creek Ltd. La primera fue registrada el 6 de diciembre de 2012 y la segunda el 17 de abril de 2015. Su hijo, Olegario Vázquez Aldir, también tiene una empresa en ese paraíso fiscal: Albion Hall Holdings Ltd., incorporada el 13 de abril del año pasado, pocos días antes de que su papá registrara su segunda empresa. Luego de la filtración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país en el caso llamado #BahamasLeaks. “Con el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”. Agregó que la información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley. Asimismo, detalló, el SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países para allegarse de más elementos, de ser necesario.