¡Un mexicano afortunado se despertó esta mañana y descubrió que ganó un gran premio en el Powerball de EE. UU. jugando en línea con TheLotter!

En el sorteo del Powerball del 11 de noviembre, un mexicano de 63 años ganó el tercer premio: USD 50,000. Lo logró hacer a través del ya bien conocido servicio online de boletos de lotería TheLotter.

Este sábado 14 de noviembre, la lotería Powerball sorteará un premio gigante de 168 millones de dólares (3,4 mil millones de pesos). ¿También sueñas con ganar un gran premio? ¿Y si esta vez es tu turno?

Si aciertas los 6 números, este sábado por la noche, podrías ganar los 168 millones de dólares que tiene la jugosa bolsa, es decir, 3,4 mil millones de pesos. No serías el primer latino en ganar tal premio.

TheLotter cuenta con varios latinos ganadores de loterías extranjeras, además del afortunado mexicano que anoche ganó USD 50,000, que incluye un ecuatoriano ganó USD 50,000 en enero de 2020, y antes que él, un colombiano ganó la misma suma. ¡Pero los que encabezan la lista son un salvadoreño con un millón de dólares y un panameño con 30 millones de dólares!

Desde México puedes comprar boletos oficiales del Powerball, jugando por la gigante bolsa, hasta este sábado por la noche, y esto es legalmente posible gracias al servicio en línea: TheLotter.

Miles de mexicanos han usado theLotter.com durante mucho tiempo para obtener de manera segura boletos oficiales del Powerball y otras loterías extranjeras. Si quieres saber cómo funciona TheLotter, sigue leyendo esta nota.

Los 5 pasos para el premio mayor de MXN 3,4 mil millones de pesos

Ve a TheLotter.com y busca la lotería Powerball Elige un tipo de apuesta: Estándar (individual); Peña (grupal) o Paquete (individual + grupal) Indica cuántas líneas quieres jugar Elige 5 números + 1 número “powerball” Haz clic en Jugar y tu participación está garantizada para el sorteo.

Las probabilidades de que un mexicano gane esta bolsa son exactamente las mismas que las de alguien que juegue en Estados Unidos. Un mexicano que compre sus boletos en TheLotter podría ganar toda la bolsa si acierta todos los números.

El sitio web de TheLotter cobra una pequeña tarifa de servicio, pero la buena noticia es que "cuando ganas, no cobramos comisiones, sin importar cuán grande o pequeño sea el premio", dijeron los representantes de TheLotter.

Sobre TheLotter.com

Es el servicio de mensajería líder a través del cual personas de todo el mundo pueden jugar y soñar con ganar las loterías más importantes. Desde su lanzamiento en 2002, TheLotter sigue siendo la única empresa legal que gana loterías extranjeras.

La plataforma también ofrece de forma gratuita la posibilidad de ver resultados e información de las loterías más importantes del mundo.

¿Es legal ganar con TheLotter?

TheLotter no es un sitio de loterías o juegos de apuestas, sino más bien un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, una compañía autorizada y regulada por MGA. Las leyes de los Estados Unidos no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea residente o no.

La compañía ya tiene casi 6 millones de usuarios ganadores hasta la fecha y totaliza más de USD 100 millones pagados.

Y cuando un mexicano gana… ¿Qué pasa?

Cuando un mexicano gana una bolsa en TheLotter, la empresa corre con todos los viáticos para que el ganador reclame el premio personalmente, el ganador no deberá pagar ninguna comisión o pago adicional a TheLotter, adicionalmente, se le ofrece gratuitamente un abogado para acompañarle en el proceso. Cuando el usuario gana un premio secundario, este será transferido directa y automáticamente a su cuenta personal.

La actual bolsa de Powerball de 3,4 mil millones de pesos se sorteará la noche de este sábado 14 de noviembre, todos los mexicanos que compren sus boletos en theLotter, participarán en las mismas condiciones que si estuvieran físicamente en Estados Unidos. ¡Buena suerte!

TheLotter.com es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority (Licencia: MGA/B2C/402/2017 emitida el 01/08/2018). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controla. Por favor, juegue con responsabilidad. Para obtener más información, visite la Fundación de Juego Responsable de Malta: https://www.rgf.org.mt/