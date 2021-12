"Se acaba una era de corrupción en Ecatepec"; aprueban venta del helicóptero “Colibrí”

El cabildo de Ecatepec aprobó la venta del helicóptero “Colibrí”, cuya reparación costaría más que comprar una aeronave nueva, que en 13 años voló solamente mil 600 horas –en promedio 123 horas por año o 2.5 horas a la semana-, la cual fue adquirida en 2004 en 13 millones 337 mil 668.15 pesos y que desde el 2017 permanece arrumbada en un taller.

Con esto, "se va para siempre de Ecatepec el último embrión de todo un sistema de corrupción implantado por los gobiernos del PRI en el municipio", señaló el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras.

En sesión de cabildo, a propuesta del alcalde Fernando Vilchis Contreras, se aprobó por mayoría de votos la baja por enajenación del helicóptero “Colibrí”, el cual no reúne las características y condiciones para operar actualmente para tareas de seguridad pública, cuya reparación para ponerlo en funcionamiento costaría más de 700 mil dólares.

La propuesta fue presentada por Vilchis Contreras a través del secretario del Ayuntamiento, César de Jesús García Pacheco, quien informó que de acuerdo con un estudio técnico realizado por peritos la aeronave no cuenta con las condiciones necesarias para operar, pues repararlo es más caro que comprar uno nuevo.

Vilchis Contreras afirmó que la decisión pone fin a una era que no fue funcional, pues no existió correcta administración y uso de este tipo de herramientas, las cuales se adquirieron sin la experiencia necesaria y con fines políticos.

“En este momento tenemos que desprendernos de lo que fue una carga financiera, más que un beneficio. La vida útil del llamado ‘Colibrí’ queda sin funcionar. Como decía alguien de nuestros regidores, ya es prácticamente para piezas, está ahí prácticamente completo, pero las piezas ya no son funcionales y saldría más caro el poder generar un gasto para ponerlo a funcionar”, expresó.

Añadió que espera que en un futuro no lejano el municipio cuente con una aeronave que cubra dos tareas: Seguridad pública y rescate y atención de emergencias, para loa cual son capacitados 50 elementos de Protección Civil y Bomberos, en su mayoría paramédicos.

García Pacheco informó que el helicóptero Eurocopter tipo ES120B, matrícula XC-ECA, denominado “Colibrí”, formó parte de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec. Su valor de compra en 2004 fue de un millón 44 mil 863 dólares, pero actualmente el valor del mismo asciende a aproximadamente 350 mil dólares, precio por vender desarmada la aeronave.

El helicóptero modelo 2003 actualmente se encuentra desarmado en los talleres de la empresa Airbus Helicopters, a la que el gobierno municipal adeuda 203 mil 376.13 dólares por concepto de almacenamiento y reparaciones.

Agregó que el gobierno municipal no cuenta con los documentos originales de fábrica, factura, pedimento aduanal y los documentos de a bordo de la aeronave.

Explicó que tratar de ponerlo en marcha tendría costo de 500 mil dólares, lo que sumado a los adeudos relacionados con el mismo, el monto total para regularizarlo sería superior a los 700 mil dólares aproximadamente y tomaría entre uno y dos años, pues debería ser enviado a Canadá para tal efecto.

García Pacheco aseguró que en 13 años de operación en Ecatepec el “Colibrí” tuvo en promedio 123 horas de vuelo al año, lo cual no compensa los gastos que representó para el municipio, además de que el modelo de la aeronave ya no se fabrica y año con año se volvería más difícil su reparación.

“Por sus condiciones actuales de deterioro, está desarmado, no ha estado aeronavegable por varios años, tiempo en que no ha estado en operativos y que el modelo no se fabrica más, esto hace que su reparación sea incosteable para la entidad fiscalizable en cuanto a precio, calidad, financiamiento y por lo tanto ya no es de utilidad para la entidad fiscalizable”, reiteró.

Carlos Arenas Aceves, ingeniero en aeronáutica, se encargó de los trabajos para valorar las condiciones del “Colibrí” y en su informe destacó que el helicóptero tuvo un promedio de horas de vuelo muy bajo para el costo que representa mantenerlo, pues cada hora de vuelo podría llegar a costar hasta cinco mil dólares.

Mencionó que el modelo y tipo de aeronave no es apto para labores de seguridad que debe de proporcionar un municipio, además de que no puede realizar maniobras de rescate, lo cual es el objetivo del alcalde Fernando Vilchis en caso de adquirir otro helicóptero para labores de seguridad pública y emergencias.