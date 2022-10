Los tres criterios principales para elegir una casa de apuestas de confianza en México

Para conseguirlo es crucial que antes de apostar en cualquier de las casas de apuestas México ejecutemos una labor previa de análisis de la oferta existente, a fin de descartar aquellas que no sean de confianza o que simplemente no merezcan nuestro interés.

El problema surge cuando nos preguntamos cuáles son los criterios necesarios para que una casa de apuestas en México sea de confianza. Yo es que la práctica son muchos los detalles que marcan la calidad del servicio que ofrece una casa de apuestas para que nuestra experiencia sea realmente divertida. Para que no tengas que preocuparte por esta cuestión, nosotros te ofrecemos los tres criterios principales para elegir una casa de apuestas de calidad en el mercado mexicano.

1) Legalidad de la casa de apuestas

Según establece la actual ley dictada por la Secretaria de Gobernación de la República de México, para la instalación y operación de centros de apuestas remotas que operen en el mercado de la República es necesario disponer de la correspondiente licencia emitida por el organismo correspondiente. La existencia de esta licencia es fundamental a la hora de decidir si probamos suerte o no en una casa de apuestas, dado que todas aquellas páginas que no cuenten con la misma, serán ilegales y en consecuencia, pueden suponer problemas a la hora de apostar.

Entre los principales problemas que tenemos a la hora de apostar en esas salas ilegales o sin licencia, se encuentran algunos como la posibilidad de perder nuestro dinero porque esa casa de apuestas se niegue a pagar. También tenemos que hablar de los problemas relacionados con el tratamiento inadecuado de nuestros datos personales y bancarios, que pueden suponer nuevos inconvenientes, así como la inexistencia de un control sobre las operaciones de la casa de apuestas.

Este último aspecto permite a una casa de apuestas ilegal anular aquellas apuestas que considere sin necesidad de justificarse, modificar las cuotas de forma imprevista a su libre voluntad y conforme a sus intereses económicos y realizar cualquier otra operación ilegal o indebida. Dado que no tienen licencia no va a tener que responder ante nadie por ello. En caso de problemas con una sala con licencia sí podemos recurrir a la defensoría correspondiente, para que actúe en favor de nuestros intereses.

Para verificar si una casa de apuestas es legal, existe un registro de las mismas, donde se puede verificar si una casa de apuestas cuenta con licencia en vigor o no. También es necesario que cada una de las casas de apuestas a las que vayamos a acceder nos informe sobre el estado de su licencia, lo que se hace a través de los datos presentes en su propia página web. Si estos elementos no están presentes, entonces podemos deducir que dicha casa de apuestas no opera legalmente, lo que puede tener las consecuencias que acabamos de mencionar.

2) Operativo de la casa de apuestas

En una casa de apuestas se realizan transacciones en la cual el dinero es la clave. En ella ingresaremos dinero nuestra cuenta para hacer nuestras apuestas deportivas y también sacaremos el mismo en caso de que tengamos suerte y consigamos acertar con nuestros pronósticos. Esto requiere de una operativa ágil y de calidad, de manera que esta no sea un problema a la hora de trabajar con la casa de apuestas que hayamos elegido. A fin de cuentas, cuando hay dinero de por medio es importante trabajar con entidades seguras, de confianza y que no demoren ni generen problemas a la hora de mover los fondos de nuestra cuenta de apuestas.

Para evitarlo, conviene verificar cuáles son los métodos de ingreso y reembolso que ofrece nuestra casa de apuestas favorita. En general, cuantas más opciones tengamos para ingresar o sacar el dinero, mejores serán las operaciones que ejecutemos con esa casa de apuestas. Además, si entre estos medios de reembolso o ingreso se encuentran sistemas conocidos tales como Paypal, Skrill o algún otro de los principales sistemas de pagos habituales en la red, podremos confiar un poco más en la página. Pensemos que estos métodos de pago no dan autorización a cualquiera para usar sus marcas y sus pasarelas, por lo que si una casa de apuestas cuenta con este método para ingresar o retirar dinero es porque su operativa es de confianza.

3) El catálogo de apuestas

El último apartado que a nuestro entender establece la calidad de una casa de apuestas es el catálogo que ofrece a sus jugadores. Este catálogo debe ser amplio y abarca todos los deportes en los que estemos interesados en apostar. En general, la oferta principal está vinculada a los siguientes deportes:

Fútbol

Baloncesto

Tenis

Deportes de motor

Estos son los deportes o eventos principales usuales en las casas de apuestas mexicanas, a la que se añaden otros deportes como la lucha, boxeo o incluso los deportes electrónicos, que son una de las últimas novedades en la mayor parte de las casas de apuestas de la república. Una buena variedad de eventos siempre será una señal positiva a la hora de confiar en una casa de apuestas determinada.

El otro elemento que tenemos que tener en cuenta respecto a las apuestas está relacionado con las cuotas. Conviene evaluar y comparar las cuotas de la casa de apuestas que hemos analizado con las de otra del mercado, para verificar si estas están en línea o son muy diferentes. En caso de que sea muy diferente, por ser demasiado favorecedoras para el jugador, quizá debamos desconfiar un poco, pues eso puede ser un método para captar ingresos y atraer a jugadores para luego no abonar los importes correspondientes a sus apuestas.

Por el contrario, si las cuotas son mucho más bajas para el jugador de lo que ofrecen otras salas, entonces es evidente que esa casa de apuestas estaría aprovechando más de sus jugadores y pagando menos que otras por los mismos resultados de los eventos que haya cubierto. En general, las diferencias en cuotas de más o menos un 10% son razonables para eventos cercanos a la unidad en cuanto a dicha cuota. Es decir, si un evento se paga a 1,5 en una casa de apuestas y a 1,7 en otra, estos importes serían razonables. Pero si en una casa de apuestas se paga 1,5 y en otra a 1,1, entonces no lo serían tanto.