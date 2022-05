¿Qué son las versiones de prueba gratis de las VPN?

Las VPN son herramientas de ciberseguridad que resultan cada vez más esenciales para proteger nuestra información online, y se encuentran a la par de los antivirus como parte de una suite de ciberseguridad básica para proteger las computadoras de cualquier empresa y cualquier usuario particular. Si nunca usaste una VPN prueba gratis una y enseguida vas a comprobar todas las ventajas que ofrece para proteger tu navegación y tus datos privados, incluyendo tus contraseñas o la información de tu tarjeta de crédito.

Vamos a repasar a continuación en qué consiste una VPN, cómo funciona realmente, y cuáles son los usos que se le puede dar a esta tecnología. Y si tienes en mente contratar una VPN, también vamos a ayudarte a decidir si te conviene usar una VPN gratis o si prefieres usar una VPN de pago.

¿Qué es una VPN sin riesgo? VPN, qué es y para qué sirve?

Comencemos por definir la VPN, que es una herramienta que te permite cifrar tu conexión a internet para asegurarte de que toda la información que envías o recibes cuando navegas por la web solo pueda ser accedida por tu parte o por parte de los destinatarios de esa información. ¿Entonces, qué es una conexión VPN? Es muy sencillo. Es un túnel de datos cifrados que te permite navegar por internet sin que nadie pueda interceptar los datos de las páginas web que visitas o las aplicaciones que utilizas a través de la red.

Ahora que ya sabes qué es una VPN y su significado, hay varias razones por las que deberías utilizar esta herramienta. Una de las principales es el hecho de que la información que compartes por internet es realmente valiosa, sobre todo si consideramos la enorme cantidad de contraseñas que gestionas a diario para acceder a tu correo, a tus redes sociales o a cualquier otra plataforma online. La filtración de estas contraseñas puede causar graves problemas, como la pérdida del acceso a cuentas esenciales o incluso la intervención de nuestras redes sociales.

Pero, además, las VPN también tienen otra función, como el hecho de que nos permiten cambiar nuestra dirección IP para navegar desde servidores que se encuentran fuera de nuestro país. Esto quiere decir que te permiten acceder a cualquier página web sin que tu ubicación geográfica quede expuesta, lo que no solo protege la dirección de tu domicilio personal, sino que además también te permite acceder a diferentes servicios web como si estuvieras lejos de México. Esto presenta muchas ventajas, incluyendo la posibilidad de acceder a contenidos que de otra forma se encontrarían restringidos geográficamente.

¿Cómo conseguir una VPN gratis? ¿Cómo usar una prueba gratis con NordVPN?

Las principales VPNs funcionan con un sistema de suscripción donde sus usuarios pagan una cuota mensual o anual a cambio de acceder de forma plena a sus servicios. Esta es la mejor manera de utilizar una VPN, porque garantiza un mayor grado de privacidad y de seguridad a la hora de navegar por la red. Pero también tienes la opción de utilizar una VPN con una prueba gratis, lo que puede ser interesante si solo quieres usarla una vez, o si quieres comprobar para qué sirve una VPN antes de hacerte con una suscripción profesional.

Una de las opciones que tienes a tu disposición para utilizar una VPN gratis consiste simplemente en solicitar una prueba gratuita de una VPN profesional. Estas VPNs pueden costar menos de 100 pesos al mes, con lo que resultan realmente económicas, pero además ofrecen a los nuevos usuarios periodos de prueba gratuitos que suelen oscilar entre un mes y 45 días. Si no quedas contento con sus servicios, siempre puedes cancelar la suscripción y recibir un reembolso de lo que hubieras pagado en primera instancia para contratarla.

Una segunda opción puede ser la de utilizar directamente una VPN gratis. Como suele ocurrir también con los antivirus o con las herramientas anti-malware, también existen VPNs gratis que puedes usar en tu dispositivo para navegar con una IP diferente. Sin embargo, debes tener cuidado con esta opción, ya que las VPNs gratis acostumbran a financiarse vendiendo los datos de sus usuarios a terceros, lo que puede ser realmente peligroso.

¿Qué VPN elegir, una gratis o una de pago?

En términos de ciberseguridad, la única opción realmente confiable para poder navegar de forma segura por internet son las VPNs de pago. Puede haber algunas ocasiones en las que sea suficiente usar una VPN gratis, pero, en líneas generales, siempre es mejor optar por la solución profesional de una VPN segura, sobre todo considerando que pueden costar muy poco dinero al mes, y que incluso podemos amortizar ese gasto ahorrando en nuestras compras online al realizarlas desde una IP diferente gracias a nuestra VPN.

Las VPN gratis no cobran nada a sus usuarios a cambio de usar sus servicios, pero entonces ¿cómo hacen para financiar todos sus costes, como el mantenimiento de sus servidores, la programación de sus sistemas y los salarios de sus trabajadores? Algunas VPNs pueden optar por incluir anuncios publicitarios en forma de banners o videos que irán apareciendo a medida que navegamos por la red, pero en la mayoría de los casos se financian mediante la venta de los datos privados de sus usuarios, ya sea con fines publicitarios o de otra índole. Por eso, ¿cuál es la mejor VPN gratis? Ninguna. Todas presentan riesgos excesivos para tu privacidad.

Esta venta de datos de navegación hace que las VPN gratis contravengan el propósito mismo de una VPN, que es mantener en privado los datos de sus usuarios. Por eso la seguridad VPN ofrecida por las VPN de pago son la única opción que tenemos a nuestra disposición para navegar de forma privada y tener la certeza de que nuestros datos de navegación no serán vendidos a terceros. La garantía está justamente en el hecho de que estas VPNs cobran una cuota a cambio de sus servicios: nuestra cuota mensual o anual se encarga de financiar todos sus costes, lo que hace que no necesiten vender nuestros datos privados para poder sostener su estructura empresarial.

Proteger tu información online es cada vez más importante

El auge de las VPNs en los últimos años no es casual, sino que responde a una necesidad cada vez más acuciante de proteger nuestros datos privados frente al enorme incremento de ciberamenazas y ciberataques en la red. Cada vez son más los hackeos que tienen lugar tanto a nivel empresarial como a nivel particular, y nadie tiene sus datos a salvo en internet si no adopta las medidas adecuadas para protegerlos.

Elegir entre una VPN gratis o una VPN de pago es una opción que puede responder casi directamente al valor que les des a tus datos privados. Si valoras la privacidad de la información de tu tarjeta de crédito, los mensajes que compartes en tus chats privados o las contraseñas con las que accedes a tu correo electrónico y a tus redes sociales, entonces una VPN de pago es la única opción verdaderamente recomendable para ti.