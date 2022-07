Lakach, proyecto viable para cubrir demanda de gas

El especialista dijo que el yacimiento, el cual ya cuenta con cuatro de seis pozos perforados, alberga 150 millones de bpc más condensados, es decir, una proyección cuatro veces mayor a lo previsto.

“De acuerdo con nuestras estimaciones este es el perfil de producción en condensados; se podrían mantener en el pico máximo de producción alrededor de 24 mil barriles por día y mil 800 millones de pies cúbicos de gas diarios, es decir, casi cuatro veces más de lo considerado originalmente solamente para el desarrollo de Lakach”, detalló el especialista.

El campo Lakach, que estuvo suspendido más de seis años, será reactivado una vez que PEMEX anunció su reactivación, por lo que, de la mano de la empresa New Fortress Energy van a invertir mil 500 millones de dólares para echarlo a andar y esperan que empiece su producción en 2023.

“Hoy con satisfacción podemos anunciar que hemos acordado reanudarlo (el proyecto), (…) e iniciará su producción en julio del 2023”, detalló Octavio Romero Oropeza, director general de PEMEX, el pasado 1 de julio durante la inauguración de la primera parte de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

En el 2012 se programó el desarrollo del campo y se presupuestaron casi 1,000 millones de dólares con ese fin, pero el plan se detuvo en el 2016 debido a la abrupta caída del precio del petróleo en ese entonces.

Para la consultora Rystad Energy, Lakach brindará la oportunidad de desarrollar campos de gas cercanos como Kunah y Piklis utilizando la misma infraestructura, lo que impulsará la producción del país en un entorno en que la demanda e importación de este combustible sigue creciendo.

En nuestro país se importa cerca del 70% del gas que se consume, y ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, este insumo ha tenido un alza importante al pasar de 4.59 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) a 9.06 dólares a finales de junio, cuando alcanzó su pico más alto.

De acuerdo con el especialista de Comesa, este proyecto es atractivo y va a satisfacer las necesidades de crecimiento para todo el sur y la península de Yucatán, ya que la posición asociada a reservas anticipadas garantiza el suministro de gas para el sur-sureste, además de que en este momento es crucial aprovechar la explotación de gas en territorio mexicano, lo cual además de generar importantes ganancias abonaría con el objetivo de la autosuficiencia energética.

“Contribuye significativamente a la seguridad energética nacional al no depender de un solo suministro… el crecimiento de la parte norte-central del país que es la más industrial también es exponencial en términos de energía y no debemos de dejar por un lado la explotación de los grandes volúmenes de gas que hay en campos no convencionales”, acotó.

Finalmente, expresó que en cuanto a la viabilidad jurídica sobre la explotación del yacimiento, “existen opciones técnicas y financieras de ejecución” que tendrán que ser abordadas y resueltas.

