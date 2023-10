El FMI y el FSB han unido fuerzas para regular el ecosistema de las criptomonedas

¿Cómo puede esta nueva regulación afectar al trading con criptomonedas? Es difícil de anticipar, pero parece que una mayor regulación aportará la seguridad y la tranquilidad necesarias para que puedan llegar otros capitales que impulsen el sector. A corto plazo, la regulación no viene para perjudicar sino para estimular el sector de los cripto activos, aunque es innegable que puede parecer que viene a coartar la libertad que disfrutan quienes hacen trading.

En realidad, el FMI lo que ha dado son unas pautas para que los gobiernos establezcan las reglas de juego. El FMI ha subrayado elementos clave de una respuesta política apropiada que incluya consideraciones macroeconómicas, legales y financieras, así como posibles implicaciones para políticas fiscales y monetarias.

En paralelo, el FSB y el SSB (estamentos fijadores de estándares en español) han publicado una serie de recomendaciones y estándares regulatorios y de supervisión dirigidos a la estabilidad financiera, la integridad financiera, la integridad del mercado, la protección de los inversores (y de quienes hacen trading) y otros riesgos derivados de la actividad de operar con cripto activos.

Por petición de la presidencia de la India del grupo del G20, los 20 países con economías más fuertes del mundo, el FMI y el FSB han desarrollado un documento que sintetiza las recomendaciones y estándares tanto del Fondo como del Consejo.

Apoyo decidido del G20 al FSB

Como el FSB depende del G20 en la última reunión del grupo celebrada este mismo mes, se anunció el respaldo del grupo a las recomendaciones del Consejo para la regulación y supervisión de las actividades y mercados de los cripto activos. Y aprovechó para solicitar al organismo que promueva la implementación de sus recomendaciones para evitar lo que denominaron como arbitraje regulatorio.

FMI y FSB también expresaron en su documento su preocupación por las stablecoins o monedas vinculadas a una moneda fiduciaria porque alegan que su uso generalizado podría provocar a la fragmentación de los sistemas de pagos globales con el ejemplo del colapso de Terra/Luna como problema reciente de cómo un fallo puede tener un impacto secundario en el mercado.

Donde no entran las recomendaciones de FMI y FSB es en las monedas digitales de los bancos centrales, las conocidas como CBDC, a pesar de que la lista de países que están trabajando en la suya propia aumenta cada día. Tampoco entran en el espinoso asunto de los tokens o NFT.

Como lo del FMI y el FSB son solo recomendaciones, cada país va por libre

Sin embargo, como son sólo estándares, la regulación de cada país va por un lado distinto y eso se nota en el trading y en con quién se hace trading. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos juicios pendientes contra firmas como Binance, Binance US y CZ a las que se acusa de vender activos no regulados (tokens) sin tener licencia para ello (les exigen una licencia similar a la de un bróker). Lógicamente, si se considera que un token o criptomoneda es un activo, quien los vende debe estar registrado y autorizado para venderlos, según argumenta la Securities and Exchange Commission (SEC).

Pero también tenemos juicios ganados contra la SEC por el tema de si los cripto activos son o no títulos con un subyacente detrás, lo que cambia el hecho de si se pueden dar de alta ETFs o fondos cotizados sobre los precios al contado del bitcoin igual que se pudieron dar de alta ETF sobre los precios de los futuros sobre el bitcoin.

La Canadian Securities Administrators (CSA) y la Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) exigen que las plataformas de trading en criptomonedas se registren en su territorio. Ya no es sólo que los gobiernos sigan las recomendaciones de FMI y FSB, es que no impongan medidas adicionales que desincentiven el trading o la inversión en cripto activos.

La regulación en Canadá ha provocado que algunas firmas abandonen el país, mientras que otras han aceptado resguardarse bajo el paraguas de la CSA y han aceptado sus normas.

En estos momentos, parece que la regulación más evidente y cercana es la de la Unión Europea. Ya ha aprobado el primer marco legal para la regulación de las criptomonedas, adelantando con claridad a los legisladores sajones de EE.UU. y el Reino Unido.

Tanto es así, que la regulación europea podría entrar en vigor el año próximo, tal es la marcha de la MiCA o Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA). Lo cierto es que el mercado necesitaba conocer algunas ideas de por dónde iba a marchar la legislación para poder evolucionar y la MiCA ha creado unos estándares muy útiles en materia de Virtual Asset Service Providers (VASPs), o Crypto-Asset Service Providers (CASP) lo que debería impedir el abuso de mercado y los comportamientos inapropiados en el sector de las criptomonedas.

De nuevo, en referencia a las recomendaciones del FMI y la FSB, la MiCA supone un entorno claro para poder discutir mejoras y adaptaciones en una regulación valiente y pionera que traerá transparencia y estabilidad al sector de las criptomonedas al establecer unas reglas de juego que se pueden aceptar o no, que se pueden mejorar y adaptar, pero que ya suponen un punto de partida.

Donde tampoco parece que la regulación sobre los cripto activos avance mucho es en el Reino Unido. El objetivo de las autoridades británicas parece ser el de dar el control de todas las formas de monedas a las autoridades financieras, pero todavía no tienen un marco comparable al de la UE con el MiCA.

En Asia la regulación marcha con mayor ritmo

En cambio, en Asia todo parece ir mucho más fluido. La segunda economía del mundo, China parece haber aceptado lo que el mundo quiere y pretende sacar partido de ello. Buen ejemplo de ello es que su CBDC, el yuan digital, avanza, en esa carrera por ser el primer banco central con su moneda absolutamente digital.

Otro país que apuesta fuerte por las criptomonedas es Hong Kong quien, a través de la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) trabaja en una posible regulación, mientras permite el trading con Bitcoin y ETFS sobre el Ethereum y el Bitcoin. También tiene ya su índice y su agencia, la Hong Kong Virtual Assets Consortium (HKVAC).

Por último, debemos hablar de Singapur y de Japón, dos grandes centros financieros de Asia que quieren su parte en el pastel de las criptomonedas a través -sobre todo- de la evolución en el mundo financiero hacia los contratos inteligentes y la prohibición de que haya otros emisores de monedas estables aparte de los bancos con licencia o similares.

Entonces, ¿qué implicaciones tienen las recomendaciones de FMI y FSB? ¿Qué impacto pueden tener en el trading con cripto activos? Ya hemos visto que las recomendaciones son sólo eso, propuestas para que los gobiernos establezcan sus propios marcos regulatorios, pero que todos tengan un cierto marco común.

El FMI y el FSB lo tienen complicado

Con varias reglamentaciones en marcha en las principales economías del mundo es complicado que las pautas de FMI y FSB sean las que se sigan. Además, no podemos olvidar que la regulación tiene que ser internacional y que, aun siendo sólo una propuesta de marco regulatorio, implica mayores integraciones y preparativos para dicho programa en un periodo de entre 8 y 12 meses.

Los analistas valoran que aún en el caso en que se adopte el marco propuesto por FMI y FSB, la introducción de políticas en ciertos países se podría demorar hasta los próximos 2 o 3 años. Sin embargo, es importante señalar que algunos países, como el Gran Bretaña y la Unión Europea, ya han implementado sus regulaciones criptográficas. Sólo el tiempo dirá si estarán dispuestos a alinearse con las recomendaciones del FSB y el FMI: si quieren y si hay sitio en sus regulaciones para ello.

Hasta entonces, el mercado de los cripto activos sigue su marcha, lo que supone que crece pendiente de la macroeconomía y de eventos como el halving del bitcoin que tendrá lugar en abril de 2024 o de la decisión que tome la SEC sobre las peticiones de varias gestoras para que acepte la comercialización de sus ETF sobre el precio al contado del bitcoin.

El trading en cripto activos no para y no va a parar las próximas semanas porque la posible regulación tardará en llegar allí donde llegue antes, pero tardará mucho en llegar allí donde las cosas vayan más despacio. Además, puesto que cada país está desarrollando su propia legislación, que deje o no espacio para las recomendaciones del FMI y del FSB está por ver. Y todo se complicará aún más cuando se trate de poner en común las reglamentaciones de todos y cada uno de los países implicados porque es complicado que todos acepten que su normativa ha de ser modificada para adaptarse a otras normativas que puedan estar más o menos en línea con las recomendaciones del Fondo y del Consejo.