Llega a México el seminario italiano “Energía Sanadora”

El evento, auspiciado por la International School of Self Awareness, se realizará el sábado 25 y domingo 26 de febrero a partir de las 10:00 a las 20:00 horas, en el Centro de Artes Vivas, en C. Salvador Novo 8, Santa Catarina, Coyoacán, para interesados en el primer nivel del seminario.

Para el segundo nivel las fechas serán el lunes 27 y el martes 28 de febrero de las 10:00 a las 20:00 horas en el centro Centro OMM México, en esq. Viena, Francisco Javier Mina 32, colonia Del Carmen, Coyoacán.

En el primer nivel se enseñará a realizar un tratamiento de contacto, así como a identificar los 52 puntos sobre los cuales apoyar las manos y recibirás indicaciones precisas sobre la duración y modalidad del tratamiento.

En el segundo nivel de “Energía Sanadora” se brinda acompañamiento para sanar situaciones pasadas, presentes y futuras; así como el poder cuidar a distancia a las personas que amas. La participación está reservada solo para aquellos que ya han recibido y practicado el primer nivel.

“La enfermedad es la consecuencia natural de la ruptura del círculo energético del cual cada hombre es parte y manifestación integrante”, afirman los organizadores.

Cabe destacar que el Método se transmite por un número limitado de instructores que prestan atención a la calidad de la relación con los participantes. La enseñanza es, por lo tanto, precisa y minuciosa.}

El proceso de auto sanación natural, potencia y regulariza la circulación energética en todas las áreas del cuerpo, produciendo un estado de profunda relajación psicofísica, así como acelera los procesos de desintoxicación y reactiva el sistema endocrino, linfático y circulatorio, al tiempo que revitaliza el sistema nervioso neurovegetativo y reforzando el sistema inmunitario.

"La Energía Sanadora no sustituye la terapia, sino que integra el proceso de sanación, que es totalmente personal, empezando por restablecer las emociones y deshaciendo los nudos que provocan los conflictos", afirma Patricia Orozco

Con el tiempo y la experiencia, la capacidad y la sensibilidad aumentan para que el diagnóstico y el tratamiento se conviertan en una herramienta más precisa.

Toda enfermedad o mal funcionamiento físico viene de un desajuste energético, sin embargo, el curso Guarire es una guía para que la energía funcione correctamente, asimismo se puede trabajar sobre los campos magnéticos específicos del órgano afectado.

Quienes acudan al curso deberán portar ropa cómoda, calcetines, una cobija ligera, un tapete y un cojín; y se evitará portar joyería de metal.

Encuentra más información sobre cursos, niveles de Energía Sanadora y otras informaciones que ampliarán el conocimiento del método en la página https://www.internationalschoolofselfawareness.com/es/energia-risanante-messico/