Jefa de gobierno inaugura el XV Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana

Durante su discurso de bienvenida, la mandataria capitalina compartió con los asistentes un poco de su experiencia académica y profesional, la cual se ha centrado principalmente en el estudio de la energía y el cambio climático.

En este sentido, la funcionaría proyectó cuatro videos referentes a proyectos del gobierno capitalino que, de acuerdo con sus palabras, buscan convencer a los jóvenes de que involucrarse en la realidad en la que vivimos y tratar de transformarla, tiene siempre las mejores retribuciones.

Sheinbaum Pardo explicó de manera breve la importancia de los programas de Movilidad insignia de su gobierno, tales como el Sistema de Cablebús, el Trolebús Elevado; así como la transformación del Metrobús Línea 3, el cual pasó de autobuses de combustible a eléctricos. Agregó que estos son temas que desarrolló desde su experiencia académica y que hoy ha aplicado en su labor como Jefa de Gobierno de la capital mexicana.

Y a partir de este ejemplo, invitó a los jóvenes a formar parte de la transformación y el desarrolló desde cualquiera de las trincheras en donde decidan profesionalizarse, ya que son ellos los que tienen en sus manos el poder del cambio y el desarrollo del país.

“El lugar en donde estemos, no importa si es en el salón de clases, no importa si es dedicados a la academia, no importa si es en un despacho de abogados, no importa si es en una empresa, no importa si es en un consultorio médico, nunca dejemos de pensar en el otro, nunca dejemos de pensar en la sociedad”, dijo la jefa capitalina.

Al concluir su participación, Sheinbaum Pardo, pidió a los asistentes no olvidar que no importa la profesión que elijan, pues sea cual sea el camino que tomen, siempre deben recordar que para salir adelante no vale pisar al otro, si no más bien darle la mano para crecer juntos.

“De eso se trata el desarrollo, de caminar y no dejar a nadie atrás, de caminar y disminuir brechas, de caminar para construir bienestar para todos y para todas”, agregó.

Por su parte, el joven Iñigo Mieres Olivares, presidente del Comité Organizador del Congreso de los Jóvenes y presidente de la sociedad de alumnos de la UP, aseguró en su oportunidad que entre los asistentes se encontraban los futuros líderes y emprendedores de nuestro país.

“Impulsa el hoy, genera el mañana. Esta frase hoy adquiere un nuevo significado y se llena de valor; aquí entre ustedes estoy seguro de que este mañana está en las manos correctas. Tenemos el potencial, de eso no hay duda, y lo único que debemos preguntarnos es ¿cómo vamos a contribuir con ese mañana? Victor Hugo dijo ‘no hay nada como un sueño para construir el futuro’”, dijo.

En tanto, la rectora de la Universidad Panamericana, Fernanda Llergo Bay recordó que el Congreso de los Jóvenes no solo es un reflector de importantes personalidades, sino que se trata del semillero de los futuros empresarios, políticos y otras figuras públicas en cuyas manos se gestará el futuro de nuestro país.

Esta decimoquinta edición celebrará una serie de conferencias en las que participarán empresarios y empresarias, políticos, periodistas y emprendedores. Durante el primer día de actividades estarán presentes personajes como el director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, Arturo Elías Ayoub: la vicepresidenta de mercadotecnia para American Express México, Andrea Morelli; el exalumno de la UP y fundador de Hero Group, David Samra; así como la empresaria Tanya Moss, entre otros.

??El congreso se desarrolla este martes 28 y el miércoles 29 de marzo en el salón Terrazas del Hotel Camino Real Polanco. Entre los temas que se abordarán en reflexión con miles de jóvenes se encuentran la igualdad de género, el cuidado de la salud mental, el emprendimiento, así como la energía y el cambio climático.