AMLO destaca la gestión de Rosa Icela Rodríguez en Seguridad Ciudadana

El mandatario hizo hincapié en el compromiso de la funcionaria con los temas de justicia, al abarcar no solo casos trágicos y emblemáticos como el de los jóvenes de Ayotzinapa, sino también al brindar apoyo a las familias de las víctimas en general.

“Por eso, no acepto lo que sostienen algunas organizaciones de la sociedad o también de las supuestas organizaciones no gubernamentales y también de organizaciones defensoras de derechos humanos, porque nos quieren meter en el mismo saco, en el mismo costal, y no somos iguales. Estamos atendiendo a todos, no hay impunidad.

“¿Cómo vamos a hacer iguales? Si ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez y durante el gobierno de Calderón, el secretario de Seguridad era García Luna”, destacó López Obrador en su conferencia matutina.

Según distintas encuestas realizadas en la actualidad, la actual titular de Seguridad se encuentra entre las preferidas para el próximo proceso de 2024, cuando se elija al Jefe o Jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

La secretaria expresó su disposición a participar en la contienda por la Ciudad de México si así lo deciden los habitantes de la capital. Asimismo, destacó que tomará en cuenta si los ciudadanos consideran que tiene la capacidad, experiencia y honradez necesarias para desempeñar ese cargo.

También, la funcionaria federal reiteró su compromiso de asegurar que haya justicia en todos los casos en los que se viole la ley; esto se evidenció recientemente en el caso del individuo responsable del maltrato al perro en Tecámac, quien fue detenido.

Con una licenciatura en Periodismo, Rosa Icela Rodríguez acumula más de 26 años de experiencia en el ámbito público, desempeñándose en diversas áreas tanto a nivel federal como local.

A lo largo de su amplio recorrido profesional, se ha destacado como Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y Directora General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.

Además, ocupó cargos relevantes como secretaria de Desarrollo Social, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, directora general de Participación Ciudadana y directora general de Concertación Política en la Secretaría de Gobierno de la capital, entre otros roles asignados.