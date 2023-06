Adán Augusto afirma que la Cuarta Transformación seguirá ganando y habrá cambios duraderos en México

Dirigiéndose a más de 10 mil sinaloenses desde el Centro de Usos Múltiples, Adán Augusto reafirmó su compromiso de continuar su gira por todo el país, en cumplimiento de la instrucción de su partido, Morena, para dar a conocer los beneficios que ha traído hasta ahora la Cuarta Transformación.

"Estoy recorriendo Sinaloa porque creo firmemente en la necesidad de fortalecer a Morena. Sinaloa es un estado importante, con un gran pueblo, y siempre contarán con mi apoyo. Admiro la alegría y el compromiso que muestran hacia este proyecto", expresó.

Subrayó que este movimiento no pertenece a un solo partido o a un solo individuo, sino que es de todos los mexicanos. Además, hizo hincapié en la necesidad de mantenerlo durante muchos años para consolidar la "4T". "Continuaremos contribuyendo a la transformación de México, porque este hermoso país pertenece al pueblo", afirmó.

Como ex secretario de Gobernación, recorrió nueve estados del país y llevó a cabo más de 25 asambleas informativas en menos de dos semanas. Durante estos encuentros, recibió un reconocimiento positivo hacia la labor del presidente López Obrador. Sin embargo, reconoció que todavía hay desafíos pendientes en el país y señaló la Reforma al Poder Judicial como uno de los aspectos más importantes.

Cabe señalar que aprovechó la oportunidad para criticar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificando a sus ministros como "verdaderos mercaderes del Templo". Hizo un llamado a fortalecer el movimiento y a organizar al pueblo en contra de aquellos que siempre estuvo en el poder.

Por otro lado, lamentó que, dado que las elecciones se acercan en septiembre próximo, la oposición esté advirtiendo sobre el fin de los programas sociales. No obstante, aseguró que eso no sucederá y que la Cuarta Transformación seguirá en el poder. Además, afirmó que no solo se mantendrán los apoyos, sino que se fortalecerán, ya que son fundamentales para el movimiento y son una demanda de millones de mexicanos.

"Los de siempre, los de la oposición, están haciendo sus trucos habituales y afirman que la Pensión Universal para Adultos Mayores y otros Programas Sociales llegarán a su fin. Se quedarán esperando. Este movimiento volverá a triunfar. La Cuarta Transformación prevalecerá durante mucho tiempo", afirmó.