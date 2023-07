Adán Augusto López encuentra respaldo en su natal Tabasco

Adán Augusto López Hernández visitó su natal Tabasco como parte de su labor como aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación. Durante su visita, resaltó la importancia de que el sur-sureste de México continúe su progreso: "Estamos listos, ustedes mandan; los vientos del sur soplan en el país".

López Hernández fue gobernador de la entidad desde 2019 hasta 2021, cuando solicitó licencia para unirse como secretario de Gobernación. Durante su mandato, se destacaron diversas obras, como la construcción de la Refinería Olmeca en su municipio natal de Paraíso, y el impulso de políticas de bienestar, como la pensión para adultos mayores, implementadas por el gobierno federal.

Ante una multitud proveniente de diferentes localidades, como Centla, Villahermosa-Centro, Macuspana, Paraíso y muchas otras regiones, el aspirante a la candidatura presidencial dejó claro que el movimiento liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no retrocede, y advirtió que no hay espacio para falsos aspirantes a caciques.

"Los que se creen caciques que se vayan. Ha costado tantos años de lucha como para que ahora quieran de nuevo satisfacer su ego unos cuantos. Tabasco es de todos; es de ustedes. Nadie tiene escriturado Tabasco. Ustedes mandan. Aquí y en México, el pueblo es el que manda", afirmó Adán Augusto, quien es la única corcholata que ha visitado el estado.

Aseguró que, al igual que López Obrador, cumplirá con Tabasco y México, ya que se vislumbran tiempos mejores para toda la nación. Asimismo, reconoció que es necesario seguir trabajando arduamente para consolidar la Cuarta Transformación. Hizo un llamado a la unidad y a la construcción conjunta del movimiento.

"Claro que habrá continuidad con cambio; habrá relevo generacional. Pueden venir aquellos, los opositores, y ganarnos una elección municipal, quizás estatal, aunque no lo creo, pero la revolución de las conciencias, que inició el presidente López Obrador, no. Esa es la que perdura", expresó Adán Augusto López, quien fue reconocido como "el hijo del pueblo”.

Además, reprochó las acusaciones de sus adversarios sobre su gestión como gobernador de Tabasco, asegurando: "A mí que no me vengan con esos cuentos. Recibimos el estado con una deuda de 6,700 millones de pesos y ahora está en alrededor de 5,300 millones. Pagamos 1,400 millones de pesos de deuda. No es cierto que hayamos endeudado a Tabasco".

En compañía de su esposa Dea Estrada, reconocida como una de las mujeres “más dignas de Tabasco”, Adán Augusto condenó la campaña que se realiza en su contra: “Conocen la campaña que andan diciendo en mi contra, pero que vengan y me lo demuestren”.

Por último, el extitular de la Segob criticó a aquellos que lo acusan de aliarse con figuras políticas del pasado. "Los trabajadores petroleros, los maestros, los burócratas, los adultos mayores, principalmente, son pueblo y siempre estaré a su lado, siempre contarán conmigo", finalizó.