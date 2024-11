Continúa el XXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano con exitosas presentaciones en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El XXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano sigue consolidándose como un evento cultural de gran relevancia, con presentaciones de artistas nacionales e internacionales que han cautivado a la audiencia en diversos municipios de Tamaulipas. Música, danza, y teatro han sido el centro de atención en este magno festival que celebra el arte y la diversidad cultural en el estado.

En Ciudad Victoria, el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón del Centro Cultural Tamaulipas fue el escenario del espectáculo Walk, Look and We Stand de Mujer Dance Company. La presentación mostró la evolución de la danza coreana a través de la combinación de tradición y modernidad, empleando elementos visuales como calcetines, campanas de viento y percusión de madera, que reinterpretaron la danza mediante música y movimientos contemporáneos.

En Nuevo Laredo, la cantante y compositora marroquí Malika Zarra deslumbró al público con su concierto Malika en concierto. Su música es una rica mezcla de influencias que incluyen música bereber, gnawa, chaabi y jazz, con guiños al funk y house. La diversidad cultural de su sonido resonó con el público, que disfrutó de una experiencia musical única.

El Teatro Principal del Parque Cultural Reynosa fue el escenario para el espectáculo de flamenco Elementos y la Fuente de Puerto Flamenco. Con una mezcla de pasión y ritmo, la presentación transportó a los asistentes a la esencia del flamenco español, mostrando la intensidad y el virtuosismo de esta vibrante tradición andaluza.

En el Teatro de la Reforma en Matamoros, el espectáculo Risaikuru, procedente de Jalisco, ofreció una experiencia de teatro y clowning donde la historia de un barrendero que sueña con hacer música y ser piloto de carreras capturó a la audiencia. La obra incluyó una interacción constante con el público, rompiendo la cuarta pared y sumergiéndolo en una historia llena de humor y creatividad.

También en la Plaza Principal Miguel Hidalgo de Matamoros, la Agrupación Teatral Cornisa 20 presentó su repertorio, combinando distintas formaciones teatrales bajo la dirección de Roberto Avendaño y la coordinación de Sandra Moreno, ofreciendo una experiencia teatral única y formativa.

En Tampico, el Teatro Principal del Espacio Cultural Metropolitano (ECM) vibró con el concierto Terror Sinfónico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (OSUAT). Bajo la batuta de la directora Inés Rodríguez Pedraza, la OSUAT deleitó a los asistentes con un programa dedicado a la música de películas de terror, creando una atmósfera envolvente y llena de emoción para los amantes del género.

El XXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano es una manifestación del compromiso del Gobierno de Tamaulipas y el ITCA por llevar la cultura a todos los rincones del estado, brindando a las familias tamaulipecas la oportunidad de disfrutar de una programación variada y de gran calidad. Con espectáculos de danza, música y teatro en cada municipio, este festival sigue siendo un pilar fundamental en la promoción de la diversidad artística y cultural de Tamaulipas.