¿Un historial de crédito malo elimina sus posibilidades de obtener un préstamo?

Al solicitar un préstamo financiero, ya sea para préstamos tradicionales o alternativas más flexibles, como por ejemplo los préstamos rápidos que tienen entidades como Creditea por ejemplo, te habrás encontrado con que uno de los principales requisitos que suelen pedir es el llamado “historial de crédito o crediticio”.

El historial de crédito juega un papel crucial en la vida financiera de una persona. Este es una herramienta que utilizan las entidades para evaluar a sus distintos clientes y muchas veces depende de él si otorgan o no el préstamo. Lo podemos ilustrar como una huella que refleja cómo alguien maneja sus compromisos financieros, como préstamos, tarjetas de crédito y otros pagos. Un historial de crédito negativo puede parecer una barrera infranqueable al solicitar un préstamo, pero ¿realmente elimina todas las posibilidades de obtener financiamiento?

No hay duda que un historial de crédito malo pondrá la tarea de obtener un préstamo bastante más complicada. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta no es blanco o negro. Será complicado, más no imposible. Hay varios factores que influyen en la decisión de los prestamistas, y entenderlos puede marcar la diferencia entre la aprobación y el rechazo de una solicitud de préstamo.

Primero que todo, debemos entender a qué se refieren las instituciones cuando dicen que tenemos un mal historial de crédito. Este suele ser el reflejo de malas decisiones o situaciones financieras como atrasos en pagos, no cumplimentar deudas, entre otras. Esto arroja un puntaje de crédito, el cual se calcula en función de diversos elementos de la misma naturaleza; por ejemplo el historial de pagos, la cantidad de deudas, la duración del historial crediticio, el tipo de crédito utilizado y las nuevas solicitudes de crédito. A menor puntaje, mayor será el riesgo percibido por los prestamistas.

A pesar de esto, hay prestamistas que se especializan en trabajar con personas que tienen un historial de crédito de bajo puntaje. Este tipo de prestamistas suelen ofrecer préstamos con tasas de interés más altas para compensar el riesgo adicional que asumen al prestar dinero a personas con menos probabilidad de poder devolverlo. Por lo tanto, aunque un historial de crédito malo puede limitar las opciones de préstamo y resultar en condiciones menos favorables, no excluye automáticamente la posibilidad de obtener financiamiento.

Otro factor determinante es el tipo de préstamo que se está buscando. Algunos préstamos, como los préstamos garantizados, pueden ser más accesibles para aquellos con historial de crédito menos que perfectos. En un préstamo garantizado, el prestatario ofrece un activo como garantía, lo que reduce el riesgo para el prestamista y puede aumentar las posibilidades de aprobación. Un ejemplo de esto es la hipoteca de una casa.

Por otra parte, si cuentas con un bajo puntaje en tu historial crediticio, aún hay acciones que puedes realizar para subsanarlo; demostrar una mejora en el comportamiento crediticio puede marcar la diferencia. Si bien un historial de crédito malo puede ser un obstáculo, los prestamistas también pueden tener en cuenta los esfuerzos recientes del solicitante para mejorar su situación crediticia. Pagar deudas pendientes, establecer un historial de pagos puntuales y reducir saldos pendientes pueden ser pasos positivos que influyan en la decisión del prestamista.

Por último, también es importante saber comunicarse de forma clara y asertiva con su ejecutiva de la entidad prestamista. Si logras demostrar que cuentas, por ejemplo, con un plan de pagos establecido, si eres transparente en tu situación, podrás contribuir en generar confianza y con esto optar a mejores condiciones.

Como conclusión, podemos destacar la respuesta a nuestra pregunta inicial, donde ha quedado claro, que si bien un historial de crédito malo puede complicar el proceso de obtener un préstamo, no elimina todas las posibilidades y aún quedan acciones por contemplar. Lo importante es que conozcas tus opciones y las comprendas de la mejor manera posible, para que puedas tomar decisiones informadas y puedas llevar a cabo un plan de acciones que incrementen tu probabilidad de acceder al préstamo que necesitas y, conjuntamente, logres mejorar tu historial de crédito.