Alejandra Gutiérrez: La panista más votada de México

Gutiérrez Campos, respaldada por una cantidad de 378,037 votos, no solo aseguró su reelección como presidenta municipal, sino que también estableció un récord al ser la candidata con más votos jamás registrada en León.

La panista recibió la constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) este viernes, lo que certificó su victoria. En su discurso, expresó su agradecimiento a los ciudadanos de León por la confianza depositada en ella.

“Hoy tenemos mucho compromiso con los leoneses, gracias a cada leonés, a cada leonesa que salió a votar. Vamos a trabajar 24/7 para que cada uno de ustedes tenga una mejor ciudad”, expresó la presidenta municipal electa.

Al destacar como la primera mujer en obtener un segundo periodo para gobernar León, Alejandra Gutiérrez enfatizó la importancia de la confianza ciudadana, reflejada en un incremento de 54,000 votos en comparación con la elección anterior. Esta victoria aplastante alcanzó el 55.37% de los votos, al superar al segundo lugar que obtuvo el 26.76%, con una diferencia del 28.61% o 195,347 votos en números absolutos.

Mientras que otros candidatos panistas a nivel nacional obtuvieron cifras respetables, Gutiérrez Campos se destacó notablemente. Por ejemplo, Felipe Fernando Macías Olvera, quien se postuló para la presidencia municipal de Querétaro, logró asegurar 241,143 votos. Leonardo Montañez Castro, por su parte, compitiendo en Aguascalientes, recibió un total de 222,460 votos. Además, figuras como Luis Mendoza Acevedo en Benito Juárez, Ciudad de México, con 192,179 votos, y Cecilia Patrón Laviada en Mérida, Yucatán, con 183,760 votos, también fueron notables en su desempeño.

La mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de León fue el centro de la campaña de Alejandra Gutiérrez. Sus proyectos para el nuevo periodo incluyen la consolidación de cinco parques metropolitanos con entrada gratuita los fines de semana, la construcción y renovación de 200 parques vecinales, y la plantación de más de 36,000 árboles.

Triplicará la inversión en becas para que las infancias y adolescencias puedan continuar con sus estudios. Además, se ampliará el programa Médico en tu Casa para brindar atención médica a aquellos que no tienen acceso a servicios de salud pública. También se implementarán estrategias para garantizar el abasto de agua y reforzar la seguridad en el municipio, según lo anunciado por el mismo.

“Nunca he sido soberbia, he sido responsable, me gusta trabajar y lo que le puedo decir a los leoneses es que su voto se va a ver reflejado en trabajo y en resultados, es lo que me representa”, afirmó la presidenta municipal electa.

A lo largo de los años, se evidenció una tendencia al alza en la participación electoral en León, reflejada en el crecimiento sostenido de los votos obtenidos por los candidatos a la presidencia municipal desde el año 2009. En este contexto, Alejandra Gutiérrez emerge como una figura destacada, al lograr un histórico récord de 378,037 votos en las elecciones de 2024, al consolidarse así como una pieza fundamental en el escenario político, tanto a nivel local como nacional.