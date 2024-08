El proyecto de ley permitiría casinos en complejos turísticos, destacando beneficios económicos pese a temores de efectos negativos.

BRASIL .- En Brasil, la posibilidad de aprobar la regulación de casinos y otros juegos de apuestas está generando un intenso debate en el Senado. La discusión se basa en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados en 2022, que permite a los casinos operar en complejos de ocio integrados con hoteles de alta gama, centros de eventos y otras instalaciones turísticas. Además, se establecen límites sobre la cantidad de casinos permitidos por estado, basados en la población y el potencial turístico, con una concesión máxima de 15 años.

La aprobación del proyecto no es unánime, ya que algunos senadores se oponen, argumentando que podría aumentar el endeudamiento de las familias brasileñas y no generar ingresos significativos.

Por otro lado, se resalta el potencial de ingresos, señalando que el mercado de juegos de apuesta movió entre 28,4 mil millones y 62,4 mil millones de pesos mexicanos en 2014. Ajustando por inflación, se estima que en 2023 esta cifra estaría entre 47,4 mil millones y 104,2 mil millones de pesos mexicanos.

El caso de México ilustra los posibles beneficios económicos de regular esta industria. En 2023, los casinos en México generaron una derrama económica de 5,500 millones de pesos. Fadlala Akabani, secretario de desarrollo económico de la Ciudad de México, ha sido un firme defensor de esta industria, destacando que tanto los casinos físicos como las plataformas de apuestas en línea han contribuido significativamente a la economía del país. Akabani subraya que la Ciudad de México ha sido particularmente beneficiada, no solo en términos de ingresos, sino también en la generación de empleos, con casi 50,000 empleos directos y 120,000 indirectos creados por esta industria.

En diciembre de 2023, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó una ley que regula las apuestas deportivas y los juegos de casino en línea. Esta ley introduce una modalidad de lotería de apuestas deportivas y modifica leyes existentes. La nueva regulación incluye un impuesto del 15% sobre los premios obtenidos, con exenciones para ciertos premios en efectivo, y establece requisitos estrictos para prevenir fraudes y blanqueo de capitales. Según datos del KTO casino, las tragamonedas en línea son una de las categorías más populares entre los jugadores brasileños, lo que sugiere un fuerte potencial de ingresos en esta área debido al alto volumen de participación y la frecuencia con la que los jugadores utilizan estos juegos.

Ludovico Calvi, presidente honorario de la United Lotteries for Integrity in Sports, opina que Brasil tiene el potencial de convertirse en uno de los mayores mercados de juegos del mundo, sirviendo como modelo para América Latina. Calvi enfatiza la importancia de una regulación efectiva y una comunicación clara entre las autoridades y los operadores privados para dar credibilidad al mercado. Además, considera que la regulación de las apuestas deportivas y los juegos de casino en línea puede allanar el camino para la aprobación de otros tipos de juegos de apuesta, como los casinos físicos y los bingos. Según él, la experiencia internacional muestra que, con una regulación adecuada, estos mercados pueden crecer de manera sostenible y generar importantes ingresos fiscales.

Contrariamente a la tendencia de Brasil hacia la regulación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha adoptado una postura más restrictiva. En 2023, su gobierno decidió no otorgar nuevos permisos para la operación de máquinas tragamonedas y juegos de apuesta. Los permisos existentes serán respetados hasta su vencimiento, pero no se renovarán. López Obrador ha sido claro en su rechazo a la expansión de los casinos, argumentando que esta práctica comenzó de manera descontrolada durante la administración de Vicente Fox y que su gobierno no tiene la intención de permitir nuevas licencias.