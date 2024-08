La importancia de un buen descanso y cómo afecta en el día a día: consejos para dormir bien

La rutina y el día a día requieren un nivel de exigencia mental y física que agota a cualquier ser humano. Llega el lunes, empieza la semana y muchas veces solo se piensa en que llegue la noche para poder dormir. Descansar bien es el motor de cualquier actividad física y mental, ya que da al ser humano la energía necesaria para poder superar el día de manera exitosa y sin ningún tipo de malestar. Cuando no se duerme bien el cuerpo avisa y el día se hace cuesta arriba.

Dormir es la base del todo: de un buen día en clase, de un día exitoso en el trabajo, de un buen partido de fútbol, de un rato de pádel con los amigos o de un buen concierto y unas cañas previas con compañeros.

Cuando llegan las vacaciones de verano siempre se busca salir de la rutina, coger el coche o un vuelo e irse lejos a disfrutar del sol lejos de la oficina de siempre. Ya sea por tierra, mar o aire, son muchos los requisitos que una persona busca cuando se trata de sus vacaciones, desde una habitación con jacuzzi, un hotel con salón de juegos con buena conexión a Internet para hacer apuestas deportivas, servicios de peluquería y uñas de gel y hasta spa e hidromasaje. Pero realmente lo que todos buscan es una cama enorme, de esas que te invitan a tumbarte sea la hora que sea.

Según múltiples y estudios, y en función de la media de vida de cada país, se estima que a nivel mundial una persona se pasa casi veinticinco años de su vida durmiendo en la suma total de horas de sueño. De ahí la importancia de saber cómo dormir bien, porque de ello depende nuestra vida.

Cómo priorizar un buen descanso

Si casi un tercio de nuestra vida nos la pasamos durmiendo qué menos que invertir la misma dedicación e interés de un descanso sano y fructífero como hacemos en otros sectores de la vida. Este es uno de los mayores errores de la vida, priorizar un buen gimnasio, buscar la mejor academia de inglés, la mejor banda de música y el equipo de fútbol más dinámico de la zona, pero dormir se puede dormir en cualquier colchón y con alguna almohada o cojín. Las consecuencias a veces no se ven a corto plazo, pero a la larga dejan huella.

Los nuevos estilos de vida que van surgiendo llevan a la sociedad a vivir el día a día en una constante sensación de ir tarde. El nivel de responsabilidades y tiempo de trabajo diario ha aumentado y las personas caen en el error de sacar tiempo para todo, menos para dormir. Conciliar un sueño profundo y reparador no solo recarga las pilas y la energía del ser humano, sino que permite al cerebro y la mente restablecer las funciones físicas y mentales básicas del organismo para poder hacer frente al nuevo día sin sensación de cansancio constante.

Sin embargo, para un alto porcentaje de la población, dormir es uno de los mayores placeres de la vida. “Dormir en busca de la felicidad”, podría ser el lema de muchas personas que buscan en el sueño el punto y final de un día largo y difícil, incluso hay quienes confirman que dormir les hace felices. Y es que, está científicamente corroborado que un buen descanso potencia la parte más creativa del ser humano, porque el cerebro desarrolla conexiones que teniendo plena conciencia no sería capaz de llevar a cabo.

Consejos para dormir bien

No se sabe quién empezó a difundir el mito de “hay que dormir al menos ocho horas al día”. Quizás ocho no es la cifra exacta, pero no iba muy desencaminado. Un estudio acerca del sueño y el cansancio de Sanitas afirma que el grupo de personas jóvenes de entre 18 y 25 años, y los adultos desde los 24 hasta los 64 deben dormir entre siete y ocho horas mínimo al día para garantizar el correcto funcionamiento de la persona al día siguiente.

La falta de sueño es para el cuerpo como la falta de nutrientes para el organismo. Y no solo basta con dormir diez horas diarias. Hay que elegir una almohada adecuada a la rigidez, tensión y forma del cuello y espalda de cada persona.

La posición para dormir también influye mucho en el nivel de descanso de las personas. Aunque suele decirse que lo mejor es dormir boca arriba, la realidad es que muchos fisioterapeutas recomiendan dormir también de lado para alinear la columna vertebral.

Consejos contra el insomnio

Aunque puede sonar banal y aburrido, la realidad es que la rutina crea un hábito en el individuo que le permite potenciar aspectos tan importantes del día a día como el nivel de trabajo y la capacidad de concentración. Por ello, si en casi todos los ámbitos de nuestra vida creamos rutinas: el número de alarmas para despertarnos, la cantidad de cereales en la leche, la hora de coger el transporte público y el número de canciones que marca el final de la ducha, ¿por qué no establecer una rutina del sueño?

Tener una rutina de media de horas de sueño con una horario aproximado de cuándo ir a dormir, contribuye al correcto descanso de las personas. No obstante, para quienes pelean día tras día con el síntoma de los ojos abiertos cuando más cansado se está o cuando hay que dormir, los dietistas y nutricionistas recomiendan tomar una infusión antes de dormir. Eso sí, cenar al menos una hora y media antes de irse a la cama es también fundamental para optimizar la calidad del sueño.

Hacer deporte, salir a correr, ir a crossfit o ir a las clases programadas del gimnasio son ejemplos de actividades físicas que se pueden hacer en el día a día para conseguir que el cuerpo quiera dormir en la hora estipulada para garantizar un buen descanso.