La justicia prevalecerá, no descansaremos hasta lograrla: Gobernador, Joaquín Díaz Mena

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, expresó su condena enérgica ante los lamentables sucesos ocurridos en el municipio de Tekit, en los cuales perdió la vida de manera trágica la señora María N.



Durante su mensaje, el mandatario mostró su solidaridad con la familia de la víctima, a quien extendió su más sentido pésame, y dejó claro su rechazo absoluto a cualquier acto de violencia, en particular aquellos impulsados bajo la falsa premisa de hacer justicia por mano propia.



“Condeno los lamentables sucesos ocurridos en el municipio de Tekit. Mi solidaridad y mi más sentido pésame a la familia de la señora María, quien perdió la vida de manera injusta e inaceptable. Rechazo cualquier acto de violencia bajo la falsa premisa de hacer justicia por mano propia”, afirmó el Gobernador, quien destacó la gravedad de estos hechos para la convivencia pacífica de la comunidad yucateca.



En un mensaje acompañado por el General de División Estado Mayor Ricardo Flores González, Comandante de la X Región Militar, y por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Luis Felipe Saidén Ojeda, Díaz Mena aseguró que tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública han iniciado las investigaciones pertinentes con el fin de esclarecer los hechos y aplicar la justicia conforme a derecho.



"No descansaremos hasta que se determinen las responsabilidades y se evite que algo así vuelva a suceder", subrayó el Gobernador, reiterando el compromiso del Gobierno estatal de mantener la paz y la seguridad en todo el territorio.



El Gobernador enfatizó que Yucatán es y continuará siendo un estado de paz, subrayando los valores de solidaridad, respeto a la ley y convivencia armónica que distinguen a la sociedad yucateca.



“Yucatán es y seguirá siendo un estado de paz. Los yucatecos no somos así. Somos un pueblo que ha construido su identidad sobre la paz, la solidaridad y el respeto a la ley. No podemos permitir que el enojo nos haga olvidar estos valores que nos distinguen como pueblo, pues esto nos afectaría terriblemente”, expresó.



Díaz Mena hizo un llamado a la unidad y al apego a los valores fundamentales que han caracterizado a los yucatecos a lo largo de los años. “La seguridad es un compromiso conjunto del Estado, de la Federación, de los municipios, pero también de cada uno de nosotros como ciudadanos. Hago un llamado a la unidad, a la razón y al apego a nuestros valores. Solo juntos, desde la justicia y la solidaridad, podremos garantizar la paz que Yucatán merece”, concluyó el Gobernador.



El Gobierno de Yucatán reitera su compromiso de garantizar el Estado de Derecho y continuar trabajando por el bienestar y la seguridad de todos los habitantes del estado, haciendo un frente común para erradicar cualquier forma de violencia que amenace con desestabilizar la paz y el progreso de la entidad.