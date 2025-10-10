Presentan Congreso Internacional de Infraestructura Turística 2025 que se desarrollará en Tamaulipas. Mostrará el potencial de Tamaulipas en materia turística, infraestructura e inversión, de un estado que lo tiene todo

Ciudad de México.- Líderes empresariales, autoridades gubernamentales y expertos globales se darán cita en Tamaulipas para participar en el Congreso Internacional de Infraestructura Turística 2025, que se realizará del 13 al 14 de noviembre en la Expo Tampico.

Por primera vez, Tamaulipas será sede de un congreso internacional dedicado exclusivamente a la infraestructura turística, un espacio donde confluirán más de 2 mil participantes, entre líderes empresariales, académicos, inversionistas y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, señaló: “Este congreso refleja precisamente esa sinergia, donde el sector público y el sector privado se complementan para fortalecer los cimientos del progreso”.

Así lo destacó en Conferencia de prensa conjunta en la Ciudad de México, acompañado de Alejandro Rábago, representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México; Luis Rafael Méndez Jaled, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; y Pablo Eduardo Haro Panduro, presidente de la Delegación Tamaulipas de la CMIC.

“Más allá de su relevancia técnica, este congreso representa un impulso directo para la actividad productiva y el fortalecimiento del sector turístico”, señaló el titular del Turismo en Tamaulipas. Agregó que estos beneficios son resultado de la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado, la CMIC y el sector privado.

También destacó el gran impulso que el gobernador Américo Villarreal Anaya le está imprimiendo a la transformación del estado con más infraestructura, conectividad, mayor seguridad y facilidades para la inversión.

Por su parte, Luis Rafael Méndez Jaled reconoció el liderazgo de Tamaulipas en materia de desarrollo regional: “Expresamos nuestro entusiasmo por la suma de esfuerzos que permitirá mostrar al país y al mundo el potencial del estado en materia turística y de infraestructura".

“El objetivo de este encuentro también es fortalecer la misión y visión de infraestructura como un motor de desarrollo, impulsando muchos de proyectos con un enfoque siempre sustentable, y asimismo socialmente responsable, y económicamente viable bajo los principios sociales, ambientales y de gobernanza”.

Recordó que, en octubre pasado, la CMIC nacional hizo la entrega oficial de la invitación al gobernador Américo Villarreal Anaya, y se expusieron avances de la organización de la convención, misma que contará con la participación de empresarios, gobernadores, autoridades federales y estatales, y muchas amenidades.