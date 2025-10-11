Gobernador Durazo y Sedatu garantizan certeza jurídica a familias con entrega de 300 escrituras del Fovissste

- En beneficio de familias que forman parte del Programa de Justicia Social del Fovissste, el mandatario estatal entregó constancias de finiquito para garantizar acceso a una vivienda segura y brindar certeza jurídica a las y los sonorenses.

- Acompañado de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, indicó que parte de su compromiso es facilitar la adquisición de créditos accesibles a los trabajadores al servicio del Gobierno de Sonora y sus municipios.

Hermosillo, Sonora; 10 de octubre de 2025.- Con la entrega de 300 constancias de finiquito a personas beneficiadas por el Programa de Justicia Social del Fovissste, el gobernador Alfonso Durazo Montaño junto a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, cumplió con su compromiso de fortalecer el acceso a la vivienda en el estado y dar protección jurídica a la propiedad de las familias sonorenses.

El mandatario estatal explicó que, con coordinación, el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México, buscan consolidar la alianza entre el Fondo de Vivienda del Issste y las personas acreditadas, así como dar a conocer la nueva visión transformadora y los avances de la institución en favor del derecho a un patrimonio seguro para el futuro de las y los ciudadanos.

El gobernador Durazo Montaño recordó que al inicio de su administración había un rezago de 80 mil escrituras, pero, bajo el compromiso de brindar certeza a las familias, se canceló el cobro de registro, por lo que a la fecha ya se han entregado cerca de 60 mil documentos.

“Me congratulo particularmente en el caso de hoy, porque finalmente somos trabajadores al servicio del estado, algunos trabajadores al servicio del estado federal y otros trabajadores al servicio del estado de Sonora. Estamos hermanados por el cumplimiento de una responsabilidad, y como gobernador ser testigo de la entrega de estas escrituras que cierran un ciclo de injusticia, no se les está regalando nada, simple y sencillamente no se les siguió extorsionando con créditos, con pagos indebidos, me da muchísimo gusto, y el hecho de que sea aquí en el estado de Sonora, esta entrega me compromete doblemente con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, indicó.

Al respecto, Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Sedatu, destacó que esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca darle un sentido social a la vivienda, estableciéndola como un derecho que ya está legitimado en la Constitución.

“Cambiando la perspectiva de la vivienda como mercancía, a vivienda como derecho, las instituciones fueron encontrando mecanismos como este, tan valioso, tan importante, que es dar certeza jurídica”, señaló.

Estuvieron presentes en esta entrega Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste; Karen Zavaleta Figueroa, subdirectora de Atención a Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales del Fovissste; Víctor Manuel Félix, ciudadano beneficiado; Karla Ríos, delegada de prestaciones del Issste; Ana Teresa Maldonado Covarrubias, subdelegada Médica del Issste y Miriam Sharisma Valenzuela Sánchez, coordinadora de actividades en materia de vivienda del Fovissste.