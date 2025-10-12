Envía Tamaulipas apoyo a población afectada por lluvias en Veracruz

Coordinación Estatal de Protección Civil, encabezada por Luis Gerardo González de la Fuente, y en coordinación con la Dirección de Servicios Aéreos, ha puesto en marcha acciones de apoyo humanitario en beneficio de la población afectada por las recientes lluvias registradas en el estado de Veracruz.

Como parte de esta labor solidaria, se han realizado traslados aéreos en un helicóptero Bell UH-1, además del envío de kits de alimentos y comida para niños, suministrados por el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María Santiago de Villarreal. Esta acción representa un gesto fraterno hacia las familias veracruzanas que hoy enfrentan una situación de emergencia.

Luis Gerardo González de la Fuente destacó que estas acciones reflejan el compromiso y la solidaridad del pueblo tamaulipeco, así como el respaldo permanente del Gobierno Humanista que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, quien promueve la unión y colaboración entre estados, extendiendo la mano solidaria de Tamaulipas hacia las comunidades que más lo necesitan.

Asimismo, subrayó que los trabajos de apoyo continuarán de manera coordinada y constante, reafirmando la vocación de servicio, empatía y humanismo que caracteriza a Tamaulipas ante las adversidades que afectan a nuestras hermanas y hermanos veracruzanos.

Protección Civil Tamaulipas refrenda su compromiso de servir con entrega, solidaridad y humanismo, en favor de quienes más lo necesitan.