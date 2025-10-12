Gobernador Durazo y productores acuerdan con acciones en favor del campo sonorense

Hermosillo, Sonora; 12 de octubre de 2025.- Con el propósito de definir acciones a seguir para fortalecer al sector productivo en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño acordó en reunión con integrantes del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, la creación de políticas públicas y estrategias que promuevan el crecimiento sostenible en el medio rural del estado, así como el aprovechamiento responsable de los recursos naturales para el bienestar de generaciones presentes y futuras.

El jefe del Ejecutivo estatal señaló que, a través de gestiones y la sinergia entre las instancias involucradas, se generan mayores oportunidades de desarrollo para el campo sonorense, bajo un modelo de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y un mecanismo de apoyo a los productores para continuar con sus actividades. Este consejo integra también a representantes de productores y sus organizaciones, sectores privado y social, academia y al sector agropecuario y pesquero.

“Este instrumento de coordinación tiene un extraordinario potencial. Si nos sentamos a trabajar con un gran sentido estratégico, con un muy buen ánimo político, yo creo que podemos llevar soluciones, proponer soluciones que nos trasciendan”, indicó el mandatario estatal.

En el marco de este encuentro, el gobernador Durazo informó acciones que se están llevando a favor de los sectores productivos, como el programa de entrega de sementales, con el que se beneficiarán hasta mil unidades de producción pecuaria que cuenten con un máximo de 50 vientres, mismo que tiene como objetivo fortalecer la industria ganadera en Sonora ante el cierre de exportaciones hacia Estados Unidos.

De igual forma, el mandatario estatal escuchó cada una de las inquietudes de los sectores agrícolas, ganaderos, y pesqueros, en materia de infraestructura, apoyos, y unidades de producción, e instó a seguir manteniendo el ánimo de colaboración entre todas las instituciones.

En esta reunión estuvieron presentes: Celida López Cárdenas, secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa); Juan Manuel González Alvarado, representante de Sader en Sonora; Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, presidente de la Comisión de Fomento Agrícola del Congreso de Sonora y Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo de Sonora.