Gobernador Durazo logra disminuir deserción escolar con programa de Becas Sonora de Oportunidades

Hermosillo, Sonora.- Con el propósito de garantizar que ningún alumno abandone sus estudios por limitaciones económicas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño constituyó el presupuesto de becas más grande en la historia de Sonora, al entregar estímulos económicos a estudiantes de todos los niveles, con una inversión de 2 mil 578 millones de pesos, con lo que se ha logrado reducir 10 por ciento la deserción escolar en Sonora.



El jefe del Ejecutivo estatal destacó que, a través del programa Becas Sonora de Oportunidades, tan solo en este año se destinó un recurso de 830 millones de pesos para más de medio millón de estudiantes que reciben un apoyo económico que les permite continuar con su formación académica.



“En mi gobierno, la educación es una de las prioridades, por eso impulsamos el programa de Becas Sonora de Oportunidades. Los resultados son visibles, pues logramos reducir el abandono escolar en educación superior de 14.9 por ciento a 11.1 por ciento; en media superior de 12.8 por ciento a 9.5 por ciento y en primaria y secundaria prácticamente tenemos cobertura total”, sostuvo el mandatario sonorense.



El gobernador Durazo Montaño indicó que Sonora ocupa el primer lugar nacional en absorción escolar, tanto en educación general como en licenciatura; mientras que, en educación superior, se posiciona en el tercer lugar. El analfabetismo, se redujo de un 2 por ciento a 1.4 por ciento, lo que coloca a Sonora como el cuarto estado con menor rezago educativo en México.



Otra de las acciones del Gobierno de Sonora para transformar la educación, es la entrega de manera gratuita de 1.7 millones de uniformes escolares completos, con una inversión de mil 384 millones de pesos; este año se han destinado 316 millones de pesos para la entrega de 440 mil uniformes.



En materia de desayunos escolares, se han invertido mil 125 millones de pesos para asegurar 127 millones de raciones de alimentos en lo que va de la presente administración; tan solo en el último año se otorgaron 263 millones de pesos para 32 millones de desayunos a estudiantes.



El gobernador Alfonso Durazo Montaño refrenda su compromiso de transformar la educación del estado desde las aulas, con uniformes gratuitos, desayunos escolares y becas que garanticen la continuidad de su formación escolar, generando un impacto positivo en la economía familiar.

