Inaugura Alfonso Durazo y Luisa Maria Alcalde nuevas oficinas de Morena en Sonora

Hermosillo, Sonora, 17 de octubre de 2025.- Con la firme convicciÃ³n de mantener la solidez del movimiento y transitar sin pausas a la transformaciÃ³n del paÃ­s y de Sonora que impulsa el Movimiento de RegeneraciÃ³n Nacional (Morena), Alfonso Durazo MontaÃ±o, presidente del Consejo Nacional de Morena y Luisa MarÃ­a Alcalde LujÃ¡n, presidenta del ComitÃ© Ejecutivo Nacional de Morena, junto a Judith Armenta, lÃ­der del movimiento en la entidad, encabezaron la inauguraciÃ³n de la nueva sede del ComitÃ© Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, este viernes en Hermosillo. La nueva casa del pueblo, recibiÃ³ a militantes, simpatizantes y liderazgos del movimiento.

Durante su mensaje, Alcalde LujÃ¡n destacÃ³ que la apertura de esta nueva sede representa la consolidaciÃ³n del movimiento de transformaciÃ³n en Sonora y un espacio destinado al trabajo polÃ­tico, la formaciÃ³n y la organizaciÃ³n ciudadana. Asimismo, subrayÃ³ la importancia de mantener la cercanÃ­a con el pueblo y fortalecer la unidad dentro del partido.

"Inaugurando este espacio, esta casa de Morena, que pretende ser eso, un espacio de encuentro de nuestros militantes, de nuestros simpatizantes. Un espacio digno y un espacio propio por primera vez, un espacio nuestro. Y asÃ­ queremos tener estos espacios de capacitaciÃ³n, de formaciÃ³n polÃ­tica, de encuentro colectivo sobre el presente y el futuro de Morena", expresÃ³.

Alfonso Durazo MontaÃ±o presidente del Consejo Nacional de Morena, y gobernador de Sonora, participÃ³ en el acto inaugural y expresÃ³ su reconocimiento al liderazgo nacional de Luisa MarÃ­a Alcalde, destacando su compromiso con los principios de la Cuarta TransformaciÃ³n.

"Hoy hemos transitado a una etapa de institucionalidad que es ejemplar a nivel nacional, y quiero que esa caracterÃ­stica polÃ­tica de madurez que hoy representamos las y los integrantes, los militantes de Morena, nos siga distinguiendo a nivel nacional como una organizaciÃ³n institucional, madura, polÃ­ticamente y sobre todo unida, hermanada, que representemos siempre un movimiento hermanados por un compromiso sin posibilidades de traiciÃ³n, un compromiso al servicio siempre del pueblo", reiterÃ³.

Por su parte, la presidenta del ComitÃ© Ejecutivo Estatal de Morena Sonora, Judith Armenta Cota, agradeciÃ³ la presencia de las y los asistentes, asÃ­ como el respaldo de la dirigencia nacional y estatal. SeÃ±alÃ³ que este nuevo edificio serÃ¡ un punto de encuentro para la militancia y un sÃ­mbolo del trabajo colectivo que distingue al movimiento en Sonora.

El evento contÃ³ con la asistencia de militantes, simpatizantes y representantes de distintos sectores, quienes celebraron este nuevo paso en el fortalecimiento de Morena en la entidad.

El nuevo edificio de Morena Sonora se encuentra ubicado por la calle Prof. Horacio Soria Larrea #181, esquina con Avenida Monterrey, en la colonia Centro.