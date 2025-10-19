Constató gobernador modernización del rastro de la UAT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al refrendar su respaldo a los programas y acciones que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los cuales contribuyen al desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos, el gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que se continuará trabajando para mejorar las instalaciones del rastro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de esta capital.

Durante un recorrido, este domingo, en las instalaciones de la FMVZ, acompañado por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, el gobernador constató el equipamiento y la mejora en las instalaciones del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) del plantel universitario.

El rastro ha sido equipado con una moderna sala de cortes y la cámara de empaques, así como adecuaciones al andén, lo que ha permitido eficientar el trabajo y elevar la productividad.

En el trayecto, el rector Dámaso Anaya agradeció al gobernador Villarreal Anaya, por el apoyo para equipar el rastro de Veterinaria que es uno de los más importantes de su tipo en el estado.

Destacó que gracias al apoyo del Gobierno de Tamaulipas, se logró modernizar la infraestructura con el fin de ofrecer un mejor servicio a los productores de la región que requieren de estos servicios.

En su intervención, el director de la FMVZ, José Octavio Merino Charrez, presentó un plan con diversas acciones que habrán de implementarse, con la participación de las y los ganaderos, así como de productores de semillas y empresarios para fortalecer el sector agropecuario del centro de Tamaulipas.