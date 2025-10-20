Gobernador Durazo premia con becas a medallistas de los Juegos Deportivos Nacionales

En reconocimiento a su destacada participación en la pasada edición de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó estímulos económicos por un monto de 5 millones 718 mil pesos a 139 atletas y entrenadores.

El mandatario estatal destacó la relevancia del fortalecimiento al deporte dentro de su administración, y reiteró el compromiso de brindar todo el respaldo a las y los jóvenes atletas, así como a los entrenadores y a sus familias que los impulsan día a día a cumplir sus sueños, reconociendo su desempeño, su esfuerzo, y disciplina para continuar poniendo en alto el nombre de Sonora.

“Es un honor que nuestro estado, gracias a su esfuerzo, haya destacado a nivel nacional como un estado que cumplió las mayores expectativas de sus concursantes, de sus atletas. Yo espero que cada una, cada uno de ustedes que ya probó un pedacito de gloria con la medalla que ganaron, siga adelante, y ese pedacito de gloria que probaron se convierta en gloria nacional e internacional”, indicó el gobernador Durazo.

Los 139 atletas destacados recibirán un monto económico por 12 meses que va de 36 mil a 48 mil pesos, como premio a su talento y dedicación en las distintas áreas del deporte.

En esta edición, Sonora alcanzó un total de 54 medallas, de las cuales 17 son de oro, 16 de plata, y 21 de bronce, siendo esta delegación la que obtuvo tercer lugar en el cuadro general de medallas en nivel primaria, tercer lugar en secundaria, y tercero en el cuadro absoluto.

En atletismo, Sonora obtuvo el primer lugar en el cuadro de medallas en ambos niveles, y segundo lugar en tenis de mesa, además, por primera vez se ganó una medalla de bronce en el deporte de bádminton.

Durante el evento estuvieron presentes Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; Mónica Rojas titular de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa de la SEP; Beatriz Cota Ponce, subsecretaria de educación básica de la SEC; Erubiel Durazo Cárdenas; director de la Comisión del Deporte; Abraham Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo; Yazid Vázquez Ruiz; ganadora de medalla de oro en taekwondo; y Kelian Tonatiuh Amezcua Becerra, triple ganador de medalla de oro en atletismo.