Mesa Estatal de Seguridad logra decomiso de más de 5 millones de dosis de droga en Sonora

La detención de 120 personas, además del aseguramiento de vehículos, arsenal de armas, cartuchos, cargadores y droga, fue el resultado de los operativos coordinados entre instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad llevados a cabo del 13 al 19 de octubre, en Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Álamos, San Luis Río Colorado, Trincheras, Altar, Ímuris, Santa Ana, Cananea, Nogales, Santa Cruz, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Guaymas, Benito Juárez y Ures.

De manera coordinada, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron 88 órdenes de aprehensión y 14 órdenes de cateo.

Durante las acciones de inteligencia que forman parte de la estrategia de seguridad en Sonora, en materia de narcóticos, se confiscaron más de cinco millones de dosis de diferentes drogas. También se incautaron 52 vehículos; 82 motocicletas; 22 armas; tres mil 213 cartuchos.

Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad del Estado de Sonora, reafirma su compromiso con la protección de la ciudadanía y con la lucha frontal en contra de la delincuencia y el tráfico de drogas.