DIF Tamaulipas acerca servicios a familias de Casas con la brigada “Transformando Familias”

Casas, Tamaulipas.- Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias y acercar los servicios del Gobierno del Estado y del Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, a comunidades de atención prioritaria, se llevó a cabo la brigada “Transformando Familias” en el municipio de Casas.

La jornada fue encabezada por la directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, quien recorrió cada uno de los módulos instalados por este organismo y las distintas dependencias del Gobierno de Tamaulipas, para constatar la atención brindada a las y los habitantes del municipio.

Durante la brigada, se ofrecieron servicios integrales y gratuitos por parte de las áreas del Sistema DIF Tamaulipas, tales como programas alimentarios, fortalecimiento familiar, atención ciudadana y a población prioritaria, desarrollo comunitario, así como servicios de salud, atención dental y nutricional, además de la entrega de aparatos funcionales, auditivos, lentes graduados y apoyos alimentarios.

Asimismo, diversas dependencias estatales participaron otorgando trámites y servicios gratuitos o a bajo costo, entre ellas la Oficina Fiscal, el Registro Civil, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), módulos de información sobre becas y asesoría jurídica, entre otros, además del Colegio de Notarios de Tamaulipas.

En total, alrededor de 800 personas de la cabecera municipal y comunidades rurales de Casas fueron beneficiadas con atención directa y la entrega de igual número de apoyos alimentarios.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de acercar los programas y servicios que promueven el bienestar y la inclusión social de las familias tamaulipecas, fortaleciendo el tejido comunitario y brindando atención digna y cercana a quienes más lo necesitan.