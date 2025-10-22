Gobernador Durazo presenta ante empresarios de Arizona modelo del Plan Sonora

Para promover el liderazgo del estado en la transición energética a nivel mundial, así como el resto de las virtudes que derivan del Plan Sonora de Energías Sostenibles, impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, el Gobierno de Sonora a través del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Sonora (Codeso), presentó los avances del proyecto ante una delegación de empresarios de Arizona, encabezada por la gobernadora de ese estado, Katie Hobbs.

En representación del gobernador Durazo Montaño, el presidente ejecutivo de Codeso, Francisco Acuña Méndez, destacó que Sonora es uno de los estados del norte de México que ofrece ventajas competitivas sólidas para la inversión en electromovilidad, semiconductores y generación de energía limpia, consolidándose como un polo estratégico en la transición energética de Norteamérica.

Explicó que Sonora ofrece condiciones únicas para la inversión, como el Corredor Comercial Internacional que conecta directamente al estado con Arizona, así como el Polo de Desarrollo para el Bienestar impulsado por el Gobierno de México, que fortalece la infraestructura industrial, logística y energética de la región.

La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, con la participación de representantes de los gobiernos del Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora, así como líderes empresariales del suroeste de Estados Unidos interesados en fortalecer la cooperación bilateral en materia de energía limpia, innovación tecnológica y manufactura avanzada.

El Plan Sonora integra proyectos estratégicos de energía solar, minería de minerales críticos, infraestructura logística y formación de talento especializado, posicionando a Sonora como un socio clave de Norteamérica en la transición energética global.

Durante el evento, se resaltó el potencial del estado en inversión y generación de empleos, al impulsar la transición energética del país y contribuir a la descarbonización de la economía, aprovechando los minerales críticos, de los cuales el estado es depositario, particularmente de litio, grafito y cobre.