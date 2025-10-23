Crece la percepción de seguridad ciudadana en Sonora con estrategia interinstitucional de Gobernador

Una reducción en la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, registró Sonora en los municipios de Nogales, Hermosillo y Cajeme durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con la Encuesta de Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), resultado de la estrategia del gobernador Alfonso Durazo Montaño para garantizar la paz y tranquilidad de las familias sonorenses.

El mandatario estatal destacó que, según las cifras del estudio, Nogales redujo la percepción de inseguridad de 45.2 a 42.7 por ciento de junio a septiembre de este año, es decir que cada vez más ciudadanos se sienten seguros en su municipio.

En Hermosillo, se registró una reducción de 50.3 a 47.5 por ciento, lo que significa que el 52.5 por ciento de la población de la capital sonorense se percibe segura en su entorno comunitario.

En Ciudad Obregón, la percepción de inseguridad de la ciudadanía disminuyó de 88 por ciento a 83.6 por ciento en los últimos tres meses, resaltó el gobernador Alfonso Durazo, producto de las acciones de coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad del estado. Además, en los resultados de la ENSU se destaca que Cajeme salió del top 5 de los municipios más inseguros de México.

En cuanto a la población de 18 años y más que experimentó conflictos o enfrentamientos por área urbana, como parte de los resultados positivos para Sonora, en Ciudad Obregón este sector disminuyó de 7.6 por ciento a 5.3 por ciento.

Con la estrategia interinstitucional implementada por el Gabinete de Seguridad de Sonora, se ha logrado fortalecer la confianza ciudadana hacia las instituciones de impartición de justicia, lo que deriva en el incremento de la sensación de seguridad de las y los sonorenses.