Reafirma Tamaulipas su liderazgo en la transformación de la justicia laboral

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha reforzado su compromiso con la protección de las y los trabajadores tamaulipecos al brindar 12 mil 575 asesorías en materia laboral entre octubre de 2022 y 2025, ofreciendo orientación gratuita a empleados de los 43 municipios del estado, señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

Expresó que durante este mismo periodo, gracias a las representaciones jurídicas sin costo para la defensa de los derechos laborales, se han logrado recuperar 27 millones 265 mil 619 pesos, beneficiando directamente a trabajadores que obtuvieron el pago de prestaciones y finiquitos que les correspondían por ley.

Refirió que estos avances son resultado del impulso que se ha dado a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, consolidando una atención más cercana, eficiente y con resultados tangibles en beneficio de las y los trabajadores.

Illoldi Reyes dijo que en materia de justicia laboral, Tamaulipas registra un importante progreso en el abatimiento del rezago heredado en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Con la implementación del nuevo modelo derivado de la reforma laboral de 2019, el número de expedientes pendientes pasó de 26,861 al inicio de la actual administración a 9,845 en 2025, lo que representa un avance del 63%.

Confirmó el cierre de cuatro Juntas Especiales, ubicadas en El Mante, Tampico, Victoria y Reynosa, así como la Junta Local de Tampico, fortaleciendo la transición hacia el nuevo sistema de justicia laboral.

Por último, dijo que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya, con un modelo humanista y de transformación, que pone en el centro de sus políticas públicas el bienestar, la justicia y la dignidad de las y los trabajadores tamaulipecos.