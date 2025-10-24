Nace en Sonora el futuro eléctrico de México; inicia el prototipo Beyond: Alfonso Durazo

Con la presentación del proyecto BMC “De Sonora al mundo”, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio inicio los trabajos de construcción del show car y prototipo funcional del vehículo eléctrico “Beyond Movilidad Compartida”, en el Centro de Innovación Industrial para Sectores Estratégicos (CIISE) del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH).

El mandatario estatal destacó que esta iniciativa, junto con el Plan México y el Plan Sonora de Energías Sostenibles, impulsan la transición hacia la electromovilidad, la innovación tecnológica y el desarrollo de una industria verde para que el estado continúe siendo referente nacional e internacional en materia energética.

Durante el evento, el gobernador Durazo, acompañado Marco Trujillo Martínez director de Vinculación e Intercambio Académico del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Rogelio Noriega Vargas, director de Instituto Tecnológico de Hermosillo y María Elena Gallego Lechuga, presidenta y fundadora de Beyond Borders Automotive México, destacó que el proyecto BMC representa un hito en la transición hacia la electromovilidad en el país, al consolidar a Sonora como punta de lanza en la fabricación de vehículos eléctricos.

"Nuestro acompañamiento en esta etapa, este primer paso ha sido sin regateos, y así continuará siendo hasta que consigamos traducir este modelo a escala que hoy develamos, en un auto que pueda prestar sus servicios, particularmente en el ámbito del transporte logístico. Los vamos a acompañar sin regateos, sumando esfuerzos, si es necesario sumando recursos, pero sobre todo, sumando gestiones y tocando ventanillas para coronar con éxito este gran proyecto. Estamos dando el día de hoy un pequeño paso, pero un gran paso para la industria de electromovilidad en el estado", expresó el gobernador Durazo.

El proyecto “Beyond Movilidad Compartida” (BMC), desarrollado por Beyond Borders Automotive México, contempla varias etapas: la fabricación del show car, la creación de un prototipo funcional para exhibiciones internacionales, y la producción inicial de dos mil unidades, con una proyección de crecimiento de hasta 18 mil vehículos por año. Además, se prevé el desarrollo integral de la cadena de valor, incluyendo la producción de baterías y participación de proveedores nacionales.

El gobernador Durazo resaltó también el impulso a la Educación Dual, modelo que permitirá a estudiantes del ITH participar directamente en el proceso de manufactura, fortaleciendo sus capacidades en sectores estratégicos como la electromovilidad, los semiconductores y las energías renovables. En presencia de las autoridades académicas y directivos empresariales, develó un modelo a escala del proyecto y realizó un recorrido por las instalaciones.

Por su parte María Elena Gallego Lechuga, presidenta y fundadora de Beyond Borders Automotive México, destacó la colaboración entre el sector empresarial, académico y gubernamental para impulsar una industria automotriz 100 por ciento mexicana y latinoamericana. Asimismo, agradeció al gobernador Alfonso Durazo por su constante apoyo al sector maquilador y a la iniciativa privada.

En el evento estuvieron presentes Francisco Acuña, presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso); Miguel Ángel Bravo, cofundador y secretario/COO de Beyond Borders Automotive México; Gertie M. Agraz Boeneker, directora general de la empresa; Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme y Lorenia Valles Sampedro, senadora por Sonora.