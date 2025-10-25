Gobernador Durazo consolida a Sonora como plataforma ideal para la inversión extranjera directa

HERMOSILLO, Sonora.- Bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en Sonora se ha consolidado un gobierno facilitador del establecimiento de nuevas industrias; en los últimos cuatro años se han captado en la entidad 3 mil 500 millones de dólares de inversión extranjera directa.



El mandatario estatal mencionó que, desde el inicio de su administración se ha trabajado intensamente en los procesos de mejora regulatoria para simplificar los trámites requeridos para la apertura de nuevas empresas, posicionando a Sonora como la plataforma ideal para la expansión industrial.



Lo anterior se traduce en más y mejores empleos para la población, al alcanzar Sonora 823 mil puestos laborales totales, con una tasa de desempleo de solo 2.5 por ciento, siendo la más baja en la historia de la entidad.



Añadió que, estos resultados son reflejo de la transformación integral que se impulsa en el estado, también con la apertura de más opciones de esparcimiento turístico, tales como los nuevos malecones, la creación del sistema artificial de arrecifes, único en América Latina y que contempla una decena de barcos en San Carlos, de los cuales tres ya han sido hundidos.



Durazo Montaño resaltó al sector turismo como uno de los principales detonantes para el crecimiento de la economía en la región, con su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad que aumentó de 1.6 por ciento en 2021 a una cifra histórica de 8.6 por ciento en diciembre de 2024.



*Aseguran Ejército Mexicano y Guardia Nacional cargamento con 1,175 kilos de droga en San Luis Río Colorado*



San Luis Río Colorado, Sonora; 25 de octubre de 2025.- Como resultado de operativos de revisión en coordinación con la Guardia Nacional, elementos del Ejército Mexicano, integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, aseguraron 1,175 kilos de metanfetamina, fentanilo y goma de opio en el Puesto Militar de Seguridad “Cucapah”, ubicado en San Luis Río Colorado.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas del 24 de octubre, durante la revisión a un tractocamión de la empresa “Transportes Refrigerados del Norte”, procedente de El Espinal, Sinaloa, con destino a Mexicali, Baja California, que transportaba cajas con chile jalapeño y serrano.



Durante la inspección con los equipos tecnológicos, las cajas de chile registraron inconsistencias, por lo que los soldados realizaron una revisión manual, localizando 235 paquetes de metanfetamina de cinco kilos cada uno; dos bolsas de fentanilo de dos kilos cada una y cinco paquetes de goma de opio de un kilogramo cada uno, dando un total de 1,175 kilogramos de metanfetamina, cuatro kilos fentanilo y 5 kilos de goma de opio.



El peso exacto y dictamen químico serán determinados por las autoridades correspondientes.



El conductor del vehículo de 27 años de edad, originario de Mexicali, Baja California, fue detenido, quedando a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el vehículo y la droga asegurada.



Con estas acciones, el Ejército Mexicano reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y la lucha frontal contra el narcotráfico, contribuyendo al fortalecimiento de la paz y el Estado de derecho en el norte del país.