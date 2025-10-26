Gobernador Durazo coloca a Sonora en el mapa mundial de la electromovilidad con prototipo de vehículo eléctrico BMC

- Con este prototipo de vehículo que marca un hito histórico para Sonora, se atenderá el mercado de las flotas de Movilidad y transporte de logística como Servicio (Maas).

Hermosillo, Sonora; 26 de octubre de 2025.-* El proyecto Beyond Movilidad Compartida (BMC) que se desarrolla en el Centro de Innovación Industrial para Sectores Estratégicos (CIISE) del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), para la fabricación del primer prototipo de auto eléctrico, impulsa a Sonora un nivel más para colocarse en el mapa mundial de la electromovilidad, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal mencionó que esta iniciativa se sincroniza con las vertientes del Plan Sonora de Energías Sostenibles, así como con las del Plan México, ya que promueve el uso de energías limpias, el control de reducción de emisiones a la atmósfera, el aprovechamiento de la infraestructura del Puerto de Guaymas, e impulsa la cadena de valor del litio para la fabricación de baterías en el estado.

Añadió que, Sonora cuenta con una amplia experiencia en la manufactura automotriz con una red de proveedores que producen vehículos y autopartes que se exportan y consumen a nivel mundial, y posee ventajas logísticas que incluyen una alta conectividad terrestre y marítima desde el estado hacia países de Centroamérica y Sudamérica.

“Estamos dando el primer paso para incursionar en una industria, la de la electromovilidad, en la que aspiramos merecidamente a ser libres, no solo en el país, sino a nivel mundial, tenemos un talento humano de excepción, el talento humano sonorense es incomparable”, indicó el gobernador.

El proyecto BMC ayudará a desarrollar capacidades de diseño, construcción de prototipo y fabricación en serie de autos eléctricos, los cuales no han sido desarrollados por ninguna empresa mexicana.

El gobernador Durazo Montaño destacó que la transición a la electromovilidad se presenta como una línea de seguimiento para que Sonora sea líder en innovación en América Latina, dirigido a un segmento de clientes corporativos para flotas de Movilidad como Servicio (Maas), las cuales buscan mayor autonomía en la unidad, reducción en costos de mantenimiento, mayor capacidad de carga y pasajeros, y multifuncionalidad.

Con este avance, Sonora reafirma su papel como un territorio clave en la industria del futuro, donde la tecnología, la sustentabilidad y el talento humano sonorense convergen para impulsar el desarrollo económico y la transición energética del país.