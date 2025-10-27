Más de 8 mil visitantes disfrutaron del Museo Móvil COTACYT en Feria Tamaulipas 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Más de 8 mil visitantes, entre estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como público en general, aprendieron y disfrutaron de las experiencias interactivas orientadas a la divulgación científica durante su visita al Museo Móvil “Ciencia, Tecnología e Innovación en Movimiento”, que formó parte de las actividades de la Feria Tamaulipas 2025.

Julio Martínez Burnes, director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), mencionó que durante los recorridos escolares realizados se contó con la participación de 2 mil 248 estudiantes, 814 docentes, 417 madres y padres de familia, 46 escuelas y 2 casas del adulto mayor, provenientes de 11 municipios de la entidad.

Dijo que el Museo Móvil del COTACYT tiene como objetivo fomentar el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación entre la ciudadanía, especialmente en las y los estudiantes, impulsando que más personas se acerquen a estos temas desde edades tempranas.

Explicó que entre las actividades más destacadas se incluyeron la exhibición de equipos tecnológicos e insectos, el uso de microscopios, dinámicas de “lotería de insectos” y “lotería microbiana”, rompecabezas, lectura de cuentos y la observación de la Luna a través de un telescopio, promoviendo el aprendizaje de manera lúdica y accesible para todas las edades.

Subrayó que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través del COTACYT, continúan impulsando acciones que acercan la ciencia y la tecnología a la sociedad, fortaleciendo la formación de una ciudadanía curiosa, crítica y comprometida con el conocimiento, en sintonía con la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.