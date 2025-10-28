Con apoyos para el campo, salud especializada y becas, Gobernador Durazo cumple a familias del sur

Con el compromiso de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las y los sonorenses con más y mejores oportunidades, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, benefició a productores agrícolas de la región del mayo con la entrega de apoyos para fortalecer la actividad primaria, así como a miles de familias navojoenses que recibirán atención en la Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo, y a estudiantes universitarios con la Beca Sonora.

Durante su gira de trabajo por Navojoa, el jefe del Ejecutivo estatal, acompañado del presidente municipal de Navojoa, Jorge Elías Retes, enfatizó que, como resultado del respaldo otorgado al campo sonorense, se hizo la entrega de apoyos económicos a agricultores del sur, a través del Programa Emergente de Apoyo a Productores del Trigo Cristalino, cuyas acciones requirieron una inversión de 35 millones de pesos.

"Cuando doy una respuesta o gestión para el campo sonorense, para las y los productores, siempre siento que estoy entregando un apoyo a mi padre, que ojalá se lo hubieran dado en aquel momento y hubiese cambiado la vida no solo de mi padre, de todas y todos los productores. Por eso siempre voy a estar a su lado", expresó el gobernador Durazo.

Con este programa se entregará un incentivo económico por tonelada cosechada a cada productor de trigo cristalino correspondiente al ciclo agrícola 2024–2025, en el que se sembraron en todo el estado un total de 25 mil 321 hectáreas de trigo cristalino. Por lo que, con esta medida se busca fortalecer la rentabilidad de los productores, mitigar los efectos de los costos de producción y garantizar la prosperidad de esta importante actividad agrícola en la entidad.

En su visita a la Perla del Mayo, el gobernador Alfonso Durazo anunció que para 2026 se destinará un presupuesto de mil millones de pesos para el programa de Becas Sonora de Oportunidades, durante el evento de entrega de cuatro mil 600 estímulos económicos a estudiantes de seis universidades públicas, para lo cual se destinó una inversión superior a los 26 millones 900 mil pesos.

A la fecha se han entregado 515 mil 223 becas, con una inversión de 2 mil 666 millones 539 mil 077 y, tan solo en este 2025 se han invertido 830 millones de pesos.

Para reforzar la atención a la salud especializada, el gobernador Durazo inauguró la Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo, en la que ya se atienden a 458 pacientes con terapias y servicios de salud para promover su desarrollo neurológico.

El servicio se ofrece a la población del sur desde agosto de 2023, con atenciones gratuitas de consulta médica especializada, servicio de detección, servicio de diagnóstico, servicio de terapia integral, medicina especializada en genética y servicio de nutrición especializada. Actualmente, Sonora ya cuenta con cuatro Unidades de Especialidades en Neurodesarrollo ubicadas en los municipios de Nogales, Hermosillo, Empalme y Navojoa.