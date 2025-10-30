Gobernador Durazo enaltece cultura sonorense con programa artístico en la edición 41 del FAOT

HERMOSILLO, Sonora.- La riqueza cultural que conjugan el canto operístico y el talento de artistas locales, nacionales e internacionales de distintos géneros, lucirá en los callejones y teatro del Pueblo Mágico de Álamos, durante la celebración del 41 aniversario del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026, que se llevará a cabo del 23 al 31 de enero, presentado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño como el encuentro de bel canto más importante de Latinoamérica.



En el evento en el que se dio a conocer el programa artístico de lujo, con artistas de la talla de Erik y Mía Rubín, Marta Sánchez, Charles Ans, Sergio Arau, Rocío Banquells, Andrés Obregón y Sergio Mayer Mori, el mandatario estatal estuvo acompañado por el embajador del Reino de Marruecos en México, Abdelfattah Lebbar; el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa; la directora general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y coordinadora general del festival, Beatriz Aldaco Encinas; y el alcalde de Álamos, Samuel Borbón Lara.



En su mensaje, el gobernador Durazo Montaño destacó que el FAOT es un referente cultural que proyecta a Sonora en el ámbito internacional, impulsando el turismo, la economía y la identidad, tradiciones y diversidad artística, que honran la memoria de un sonorense ejemplar como lo fue el médico ortopedista y tenor Alfonso Ortíz Tirado.



"Lo más valioso del FAOT no son sus cifras ni su prestigio, sino su capacidad para unirnos en sus plazas, en sus conciertos, en sus calles empedradas. Las familias se reúnen, las juventudes participan, los pueblos originarios comparten su sabiduría y los visitantes descubren la calidez del alma sonorense. Por eso decimos que el FAOT es una fiesta de paz, una escuela que despiertan los sentidos y la manifestación del derecho al arte y a la recreación gratuita para todas y todos. El FAOT 2026 será una vez más una demostración de que Sonora, sabemos transformar la cultura en bienestar, el talento en orgullo y la historia en futuro", expresó el gobernador Durazo.



La edición 41 del FAOT, en esta ocasión otorgará la Medalla Alfonso Ortiz Tirado a la soprano Ailyn Pérez, y presentará una cartelera de primer nivel con las voces de María Katzarava, Filippa Giordano, Ainhoa Arteta y Ariadne Montijo, entre otras figuras del bel canto.

Especial





En el foro masivo del Callejón del Templo se ofrecerán conciertos de Erik y Mía Rubín, Marta Sánchez, Charles Ans, Sergio Arau, Rocío Banquells, Andrés Obregón y Sergio Mayer Mori, Kakalo y Ale Zéguer, reafirmando el compromiso del Gobierno de Sonora de transformar la cultura en bienestar y el talento en orgullo.



Entre los espacios más representativos destacan: Palacio Municipal (Noches de Gala); La Ramada: Casa de los Pueblos Originarios, dedicada a las expresiones culturales de las etnias sonorenses; La Alameda, foro familiar con espectáculos para todas las edades; Museo Costumbrista, Templo de la Purísima Concepción, Hacienda de los Santos y el espacio juvenil Noctambulario.



Durante la 41 edición del FAOT se espera la asistencia de alrededor de 100 mil visitantes, generando una derrama económica superior a 150 millones de pesos y una ocupación hotelera del 95 por ciento; el festival contará con cobertura nacional a través de Telemax y la Red México, así como en más de 50 medios de comunicación.



La programación completa del FAOT 2026 y demás actividades culturales del estado pueden consultarse en isc.sonora.edu.mx y en redes sociales a través de @iscsonora.