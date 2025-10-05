Alfonso Durazo inversión de 700 mdp en Nogales con expansión de nueva planta de Masterlock

El mandatario estatal destacó el resultado de la promoción económica que se ha realizado en el estado para la atracción de nuevas inversiones, con la expansión en Nogales de la empresa Masterlock de Fortune.



Hermosillo, Sonora; 4 de octubre de 2025.-* Como parte de la estrategia económica impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño para consolidar a Sonora como un punto estratégico para las operaciones globales, con una inversión total de 700 millones de pesos, de los cuales 320 corresponden a una nueva planta, inició operaciones en Nogales la expansión de la empresa Masterlock de Fortune.



El mandatario estatal explicó que esta empresa, que tiene más de 25 años establecida en la entidad, cuenta con siete operaciones más de manufactura y distribución en México, concentrando cerca del 70 por ciento de su fuerza laboral en Sonora.



“Con la apertura de estas instalaciones, refrendamos el compromiso de nuestro gobierno por promover un desarrollo económico en todas las regiones del estado, a través de la creación de empleos de calidad y el fortalecimiento de la relación bilateral entre México y Estados Unidos”, indicó.



El mandatario estatal destacó que a través de estas acciones, su administración mantiene el firme compromiso con el bienestar de las familias en la entidad, mediante nuevas inversiones que potencialicen la mano de obra calificada, la apertura de más comercios, así como el desarrollo de todos los municipios en Sonora.



Añadió que continuarán las medidas de gobierno facilitador de la inversión extranjera, a fin de potencializar a Sonora como un estado atractivo para el arribo de nuevas industrias.



Masterlock de Fortune es una empresa enfocada en productos para el hogar, seguridad y construcción comercial, que incluye también marcas de cerraduras inteligentes.