Traxión refuerza su plataforma logística con la integración de Solistica

A tres meses de haberse concretado la integración de Solistica en México, Traxión ha fortalecido significativamente su ecosistema logístico, incorporando nuevas capacidades en almacenaje, distribución, última milla y brokerage de carga, bajo un modelo asset-light, escalable y con altos niveles de eficiencia operativa.

La operación es gestionada por la división de Logística y Tecnología de la compañía, consolidando a Traxión como el operador logístico más completo del país y una de las plataformas más robustas en América Latina.

Alcance ampliado y capacidades reforzadas

Con esta integración, Traxión opera actualmente más de 1.1 millones de m2 de espacio de almacenamiento, gestiona una red compuesta por más de 1,300 proveedores de transporte y atiende a más de 1,500 clientes activos en México. En términos financieros, la compañía proyecta ventas anuales superiores a los 1,000 millones de dólares dentro del segmento de Logística y Tecnología para 2026. Además, ha reforzado su presencia en operaciones transfronterizas, que se han vuelto estratégicas ante el auge del nearshoring y las nuevas oportunidades en la relocalización de cadenas productivas hacia México.

“A tres meses de haberse concretado la integración de Solistica, en Traxión ya comenzamos a ver sinergias reales que fortalecen nuestra plataforma logística. Hoy contamos con más de 1.1 millones de m2 de espacio de almacén, una red de transporte terrestre más robusta y capacidades operativas ampliadas en toda la región. Esta adquisición nos posiciona como el operador logístico más completo de México y nos permite ofrecer soluciones aún más integrales, eficientes y escalables para nuestros clientes.”, señaló Alejandra Méndez, directora de Comunicación, Traxión.

Impulso al nearshoring y la inversión

Analistas del sector destacan que esta integración mejora significativamente la competitividad logística del país, al resolver cuellos de botella en la cadena de suministro y permitir la consolidación de soluciones integrales para múltiples industrias.

“Una logística robusta es un imán para la inversión extranjera directa, especialmente en sectores como la manufactura avanzada, donde México ha crecido un 20% anual desde 2019, frente a un promedio global del 7%,” comentó Antonio Tejedo, vicepresidente de Relación con Inversionistas de Traxión.

Antonio Tejedo añadió que el comercio entre México y Estados Unidos se ha convertido en el mercado logístico de mayor crecimiento a nivel mundial, con un valor proyectado de 38 mil millones de dólares en 2025 y 50 mil millones en 2029.

Proyecciones y próximos pasos

Las operaciones mexicanas integradas de Solistica podrían generar aproximadamente 48,000 millones de pesos en ingresos durante 2025, con un margen EBITDA estimado de 5.0%. Esta escala complementa y diversifica el portafolio de Traxión hacia negocios con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad.

“La integración de Solistica crea la plataforma logística más grande de México, potenciando el nearshoring y permitiéndonos capturar las oportunidades del creciente mercado cross-border y regional,” agregó Alejandra Méndez.

Hacia una plataforma logística integral

Traxión continuará con la alineación de procesos operativos, optimización de flota, eficiencia en la gestión de almacenes y expansión de servicios especializados. En opinión de especialistas, su capacidad para escalar este modelo definirá su posición frente a competidores regionales en los próximos años.