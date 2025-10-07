Legisladores de Texas presentes en el evento del Dr. Américo Villarreal Anaya “a la mitad del camino”, tres años de memorias de una transformación

Cd. Victoria, Tam. - En un hecho significativo Richard Peña y Sergio Muñoz, Congresistas del Estado norteamericano de Texas, fueron testigos del recuento de los primeros tres años del la transformación de Tamaulipas bajo el liderazgo del Doctor Américo Villarreal Anaya.

Los legisladores texanos, estuvieron entre la lista de invitados especiales y fueron asistentes al evento, donde, al cumplirse los primeros tres años de su administración, el Gobernador Américo repasó los logros y refrendó su compromiso de seguir entregando su vida por el engrandecimiento de Tamaulipas y para beneficio de las ciudadanas y ciudadanos Tamaulipecos.

Junto con las autoridades civiles y militares, servidores públicos y fuerzas vivas del Estado, los invitados extranjeros también aplaudieron, entre muchos logros, la exposición, de las políticas públicas, que aplicadas de forma exitosa han permitido sacar de la pobreza a 242 mil tamaulipecos, 50 mil de ellos -la mitad- de quienes se encontraban en pobreza extrema.

En la política de alianzas convocada por el mandatario tamaulipeco, que pasa por la construcción de una sociedad colaborativa y participativa, cuyos primeros frutos ahí fueron externados, la concurrencia de los legisladores extranjeros fue bienvenida, en la expectativa de animar otros acuerdos en beneficio de los habitantes de Texas y Tamaulipas.

Hasta ahora solamente la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador de Tamaulipas han sido los únicos mandatarios en reunirse con legisladores Estadounidenses en un ambiente de respeto y cordialidad entre ambas naciones en territorio nacional.

